Fútbol. Primera Federación
Muere el abonado número uno del Cacereño, Juan Mostazo
«Te estamos muy agradecido por tu amor incondicional al Cacereño durante tantos años y el legado que dejas». Con este mensaje, la entidad verde ha dado el pésame a la familia y amigos de Juan Mostazo Giraldo, abonado número uno del club, que falleció este miércoles tras décadas de ser un incondicional del CPC, una institución centenaria que esta temporada ha alcanzado un récord de abonados, con más de 4.190, el doble de los que tuvo el pasado curso.
Mientras tanto, el equipo volvió a los entrenamientos este miércoles para preparar el duelo del sábado en el Príncipe Felipe ante el Racing de Ferrol (20.30 horas). Tras balsámico triunfo del pasado domingo en Talavera (0-1), el conjunto que entrena Julio Cobos intentará este próximo fin de semana conseguir la primera victoria en su campo, algo que de momento se le resiste en esta temporada de estreno en Primera Federación.
