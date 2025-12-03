La Zarza espera el mejor fútbol base femenino nacional

La Zarza se prepara para acoger del 12 al 14 de diciembre el primer sector de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-14 y Sub-16, un evento que reunirá a 108 jugadoras de Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha en la Ciudad Deportiva de la localidad. La Real Federación Extremeña de Fútbol confirmó oficialmente esta sede en un acto celebrado este miércoles.

En la presentación participaron el alcalde de La Zarza, Francisco José Farrona; el presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán; la vicepresidenta de Fútbol Femenino, Ángeles Aguilera; y la presidenta del Zarceño, María de las Nieves Pérez. Farrona expresó el orgullo del municipio por albergar una competición de este nivel y por contribuir a la igualdad en el deporte. Merchán destacó la calidad de las instalaciones y defendió que pequeños municipios también deben tener la oportunidad de acoger campeonatos nacionales. Aguilera subrayó el trabajo, la ilusión y el compromiso de las jóvenes futbolistas, mientras que Pérez remarcó el entusiasmo con el que el club y la localidad afrontan este reto.

La entrada será gratuita y todos los partidos se emitirán en directo a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Las selecciones extremeñas estarán dirigidas por Juanfer Blanco (sub-14) y Antonio Gragero (sub-16). Esta temporada debuta un nuevo formato dividido en dos categorías, con el objetivo de equilibrar el nivel competitivo. Para Extremadura, la meta es sumar el mayor número de puntos en este primer sector para llegar a la segunda fase de marzo con opciones de ascender a Primera División.

El calendario de partidos

En cuanto al calendario, la competición arrancará el viernes 12 con los duelos entre Navarra y Castilla-La Mancha, primero en categoría sub-14 a las diez de la mañana y después en sub-16 a mediodía. El sábado 13 será el turno del debut extremeño: las selecciones regionales se enfrentarán a Castilla-La Mancha, abriendo la jornada el choque las infantiles a las diez y continuando las cadetes a las doce. La fase concluirá el domingo 14 con los encuentros entre Extremadura y Navarra, nuevamente en horarios de diez y doce de la mañana para las categorías sub-14 y sub-16, respectivamente.

La Zarza ya cuenta las horas para convertirse en epicentro del fútbol femenino base y vivir un intenso fin de semana.