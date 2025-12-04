El Extremadura le da un susto al Sevilla

1 - EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado (Rosales m.64), Rober Correa, Ángel Cano, Tala (Peral, m.87); Luis Nicolás (Miguel Núñez m.77), Zarfino; Marco Manchón, Usama (Barace m.64), Dieguito; Callejón (Robe Moreno m.46) 2 - SEVILLA: Nyland; Juanlu (Camona m.33), Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Agoumé, Jordán (Sow m.64); Alfon (Ejuke m.64), Alexis, Isaac. GOLES: 0-1, m.31: Alfon. 0-2, m.38: Isaac. 1-2, m.48: Zarfino. ÁRBITRO: Javier Alberola Rojas. Amonestó a los visitantes Guldelj e Isaac y al local Ángel Cano. INCIDENCIAS: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio Francisco de la Hera ante 11.264 espectadores.

Almendralejo volvió a demostrar por qué es un lugar temido incluso para los grandes. En un vibrante encuentro de la Copa del Rey el Extremadura, de Segunda Federación, compitió de tú a tú contra un Sevilla, un clásico de Primera División, que pese a la victoria final por 1-2 tuvo que sudar la gota gorda. Los extremeños demostraron una garra inquebrantable rozando la proeza del empate, sobre todo en el transcurso de la segunda parte, sabiendo rehacerse del 0-2 con el que se había puesto.

El inicio del partido estuvo marcado por el dominio del conjunto sevillista que se mostró con mucho acierto. El Extremadura se vio inicialmente desordenado.

Juanmi Callejón controla la pelota. / Ramón Antonio Timón

El Sevilla avisó primero con un disparo de Joan Jordán que fue rechazado y posteriormente atajado por el guardameta local Robador. Era el minuto 8. Diez después, nuevo intento del Sevilla esta vez un disparo de Gudelj que se marchó desviado por poco.

La primera gran ocasión para el Extremadura fue en el 29. Tras una arrancada de Luis Nicolás su disparo fue parado por el portero sevillista y Zarfino estuvo a punto de cazar el rechace para inaugurar el marcador.

Dos goles seguidos

Sin embargo el Sevilla golpeó con contundencia en la recta final del primer tiempo. Justo a la media hora, un balón filtrado a la espalda de la defensa local encontró a Alfon, cuyo tiro inicial fue rechazado pero el mismo jugador cazó el rebote para empujar el balón y anotar el primer tanto.

El segundo llegó poco después Una jugada larga culminó con Isaac Romero dentro del área sin oposición que no perdonó y puso el 0-2 en el marcador. Era un momento complicado porque todo se ponía muy cuesta arriba.

Reacción y lucha

Tras el descanso el guion cambió radicalmente. El Extremadura salió al campo mucho mejor y decidido a darle la vuelta a la eliminatoria metiendo el miedo en el cuerpo al Sevilla.

El que encendió la esperanza llegó muy pronto, a los dos minutos. Un centro fue rematado de forma certera por Zarfino acortando distancias y desatando la euforia en el Francisco de la Hera.

Jugada del choque en Almendralejo. / Ramón Antonio Timón

Creció entonces el conjunto azulgrana. En el 59, una gran jugada personal de Dieguito por la banda izquierda terminó con un centro-chut que se paseó rozando el palo de la portería sevillista.

Los andaluces trataron de frenar el ímpetu local y en el 62 un disparo de Alfon que se marchó alto por poco.

El empate estuvo al caer. Una excelente jugada colectiva del Extremadura con pase interior de Barace a Rober dejó a Zarfino con una oportunidad de oro que no logró transformar por milímetros (min. 65). La respuesta del Sevilla fue inmediata: disparo peligroso de Isaac Romero que fue neutralizado por un paradón providencial de Robador salvando al Extremadura de encajar el tercero.

El Sevilla rozó la sentencia en el 75. Una gran jugada culminó con un pase interior a Isaac Romero que intentó una vaselina que se estrelló contra el larguero.

Y cuando el partido agonizaba, en el tiempo añadido, el Extremadura tuvo la ocasión más clara para forzar la prórroga. Tras un saque de esquina el remate de cabeza de Rober Moreno se fue rozando el empate dejando a la afición con el grito de gol en la garganta.

Pese a la derrota el Extremadura dejó una imagen espectacular demostrando que la diferencia de tres categorías sobre el papel se borró sobre el césped. Ahora, a por la liga otra vez. El Sevilla avanza a la siguiente ronda de la Copa con más sufrimiento del esperado.