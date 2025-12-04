La extremeña Paula Josemaría y la catalana Ari Sánchez dejarán de competir juntas

Saltó la bomba en el pádel mundial: la extremeña Paula Josemaría y la catalana Ariana Sánchez no seguirán juntas en 2026. Lo anunciaron en redes sociales después de que los últimos resultados no hayan sido los esperados.

De hecho, es una noticia que estaba entre los rumores de este final de año ya que se intuía que las cosas no acababan de funcionar entre ellas. Después de una bajón a mediados de temporada parecía que volvían a encontrar sus mejores sensaciones, pero caer en semifinales en Dubai y en octavos de final en Acapulco fue la guinda para romper un proyecto de cinco años que ha dado muchísimos éxitos a esta mítica pareja.

"Después de 5 años compartiendo objetivos, esfuerzo y emociones dentro y fuera de la pista, cerramos juntas una etapa muy especial para ambas. Ha sido un viaje fantástico, lleno de alegrías. Nos quedamos con todo lo vivido, cada momento, títulos, también los momentos difíciles, con muchas emociones y todo ese cariño que nos tenemos después de tantos años juntas", reza el comunicado en redes sociales.

"La pareja Ari y Paula, Paula y Ari ha sido mucho más que nosotras. Por eso queremos agradecer profundamente todo lo vivido a nuestros equipos, a nuestras familias y a todas las personas que siempre se han alegrado de nuestras victorias y nos han animado en la derrota", confiesan en el mensaje que han mandado juntas demostrando que se ha roto la pareja de pádel pero no la amistad entre ellas.

"Nos queda un último torneo juntas, el más especial. Y por ello queremos que sepáis que daremos todo para despedirnos de esta bonita etapa de la mejor manera. Gracias por acompañarnos. Os queremos a todos", sentencia el bonito mensaje de despedida.

Acompañado de varias fotografías de celebraciones, las dos jugadoras anuncian lo que parecía que nunca llegaría, pero perder también el número uno en favor de Gemma Triay y Delfi Brea, a quienes felicitaron por haberlo conseguido, y después de dos años seguidos ostentando este honor se han visto obligadas a meditar sobre su continuidad y definitivamente han decidido poner fin al proyecto.

Gran trayectoria

Ari y Paula han levantado nada menos que 44 títulos juntas en estos cinco años en los que han compartido pista. Ello les ha convertido en una pareja leyenda del pádel actual siendo pareja númoer uno en 2023 y 2024. Sin duda que costará verlas en lados distintos de la red en una pista, pero actualmente el pádel profesional supone mucho desgaste con muchísimos viajes y muchos días fuera de casa, lo que se está traduciendo en muchos cambios de pareja.

Precisamente Ari y Paula han sido de los pocos binomios que se mantuvieron juntas y tuvieron paciencia cuando las cosas no funcionaban, pero todo tiene un final y en 2026 ambas jugadoras estarán con parejas distintas en la pista.

De momento no ha trascendido quienes serán las jugadoras elegidas de cara a la próxima temporada y esperarán a cerrar el Masters para anunciarlo.