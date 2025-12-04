Un Francisco de la Hera de lujo

Impresionante. No hay otra manera de describir el ambiente que se vivió en el estadio Francisco de la Hera con motivo del histórico duelo de Copa del Rey entre Extremadura y Sevilla. Desde primera hora del jueves, Almendralejo amaneció teñido de azulgrana y blanco, con sus calles convertidas en un clamor continuo. Aficionados de ambos equipos convivieron en un ambiente festivo que anticipaba una cita grande, de las que marcan época. El espectáculo en la previa fue solo el preludio de lo que se vería después en las gradas, donde más de 11.000 personas hicieron vibrar cada rincón del estadio.

Los presidentes del Sevilla y el Extremadura, José María del Nido Carrasco y Daniel Tafur, flanquean al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez / Ramón Antonio Timón

La figura de José Antonio Reyes estuvo presente desde el primer momento. El recuerdo del futbolista, que dejó huella imborrable tanto en Extremadura como en el Sevilla, unió a las dos aficiones en un mismo sentimiento. En los prolegómenos, su padre, Curro Reyes, recibió un emotivo homenaje sobre el césped: un cuadro con la camiseta azulgrana y el número 19, símbolo eterno de su hijo, que arrancó una sentida ovación del público asistente.

Alberto Núñez Feijóo, en el palco. / Ramón Antonio Timón

Los VIPs

Pocas veces antes el Francisco de la Hera había reunido un palco tan mediático. Junto al presidente del Extremadura, Daniel Tafur, y al del Sevilla, José María del Nido, se dieron cita personalidades como el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, así como representantes del Ayuntamiento de Sevilla. Desde luego no faltó tampoco el alcade de la capital deTierra de Barros, José María Ramírez.

Una noche grande, irrepetible, en la que fútbol, memoria y emoción caminaron de la mano.