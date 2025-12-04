Fútbol. Copa del Rey
Un Francisco de la Hera de lujo
El homenaje a Reyes y la presencia de Feijóo en el palco atraen la atención en un estadio con 11.000 espectadores en las gradas
Impresionante. No hay otra manera de describir el ambiente que se vivió en el estadio Francisco de la Hera con motivo del histórico duelo de Copa del Rey entre Extremadura y Sevilla. Desde primera hora del jueves, Almendralejo amaneció teñido de azulgrana y blanco, con sus calles convertidas en un clamor continuo. Aficionados de ambos equipos convivieron en un ambiente festivo que anticipaba una cita grande, de las que marcan época. El espectáculo en la previa fue solo el preludio de lo que se vería después en las gradas, donde más de 11.000 personas hicieron vibrar cada rincón del estadio.
La figura de José Antonio Reyes estuvo presente desde el primer momento. El recuerdo del futbolista, que dejó huella imborrable tanto en Extremadura como en el Sevilla, unió a las dos aficiones en un mismo sentimiento. En los prolegómenos, su padre, Curro Reyes, recibió un emotivo homenaje sobre el césped: un cuadro con la camiseta azulgrana y el número 19, símbolo eterno de su hijo, que arrancó una sentida ovación del público asistente.
Los VIPs
Pocas veces antes el Francisco de la Hera había reunido un palco tan mediático. Junto al presidente del Extremadura, Daniel Tafur, y al del Sevilla, José María del Nido, se dieron cita personalidades como el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, así como representantes del Ayuntamiento de Sevilla. Desde luego no faltó tampoco el alcade de la capital deTierra de Barros, José María Ramírez.
Una noche grande, irrepetible, en la que fútbol, memoria y emoción caminaron de la mano.
