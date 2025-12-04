Guille Gracia recibirá el Premio Princesa de Girona oro, plata o bronce

Este miércoles 10 de diciembre, Girona acogerá la ceremonia de entrega del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, en la que se revelará el podio final con tres premios —oro, plata y bronce— en las categorías femenina y masculina. Entre los finalistas masculinos está Guillermo Gracia Núñez, el joven nadador extremeño de 21 años con síndrome de Down, avalado por la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Su historia de superación e inclusión lo posiciona como un firme candidato al oro, representando el orgullo de Extremadura y un impacto global en el deporte adaptado, con su lema "Mi capacidad es mayor que mi discapacidad" como bandera de esperanza para miles de personas con discapacidad intelectual.

Nacido el 2 de febrero de 2004 en Cáceres, Gracia ha transformado el agua en su aliada para romper barreras. Lo que comenzó como una actividad recreativa en su infancia se convirtió en una carrera de élite cuando, con apenas 15 años, debutó en competiciones internacionales. Su trayectoria es un derroche de constancia y determinación: acumula más de veinte títulos mundiales y múltiples récords de España en pruebas de libre y estilos. Su punto álgido llegó en el Mundial Virtus de Bangkok 2025, donde conquistó seis oros individuales y otras seis medallas en relevos, un hito que lo posiciona como referente indiscutible en la natación adaptada.

Iniciativas

Pero su valor trasciende las piscinas. En Extremadura ha impulsado iniciativas de sensibilización y donado parte de sus premios a causas benéficas, participando en charlas y campañas a través de redes sociales para promover la inclusión. "Guillermo no solo nada contra el reloj, sino contra los prejuicios", destaca su aval de la Junta de Extremadura, que resalta su empatía, humildad y generosidad. Compagina entrenamientos intensos con estudios y acciones sociales, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa para el cambio social. Su sonrisa contagiosa y actitud positiva inspiran a familias y jóvenes extremeños a creer en sus propias capacidades.

Guillermo Gracia junto a la Presidenta de la Junta, María Guardiola. / DAVID SERRANO POLO

El Galardón Princesa de Girona, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, premia a jóvenes deportistas que encarnan valores como la superación, el compromiso y la solidaridad. En esta primera edición, Gracia compite por el oro como ejemplo vivo de cómo un extremeño puede elevar su voz –y su brazada– para romper límites en el deporte y en la sociedad. Su propósito es claro: seguir siendo un modelo de inclusión, demostrando que los límites solo existen si uno deja de intentarlo.

Los otros dos finalistas de la categoría masculina son Javier de Bethencourt Duque, golfista canario de 18 años que supera la artritis reumatoide con tenacidad en el circuito europeo, y Eneko Lambea Villar, gimnasta rítmico vasco de 21 años que impulsa la igualdad de género en un deporte tradicionalmente femenino.

El jurado

La gala, en el Auditorio Josep Irla de Girona a partir de las 18,30 horas, contará con la presencia de un jurado de lujo: Teresa Perales (nadadora paralímpica con 26 medallas), Valentín Massana (atleta olímpico), Ona Carbonell (nadadora sincronizada y referente en igualdad de género), Ángel Martínez (exfutbolista y coach), Salva Arco (exbaloncestista y director deportivo), Roberto Heras (exciclista y cuatro veces ganador de La Vuelta), Paula Leitón (waterpolista de la selección española), Joan Vehils (periodista de Sport), Santi Nolla (director de Mundo Deportivo) y Laura Martínez (directora de deportes de Cadena SER). Además, se rendirá homenaje a la “Asociación Autismo Melilla” por su labor en inclusión, igualdad de oportunidades y compromiso social a través del deporte.