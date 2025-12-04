Javi Ajenjo, el hispano-polaco que muere por volver con el Cacereño

Tiene buena historia Javier Ajenjo Hyjek (pronúnciese «jiyek»). Se lo transmitió su madre, Eva, una polaca que vino a España para trabajar como empleada de hogar y conoció al padre del chico, madrileño de profesión carpintero. Les salió un mediocentro de mucha experiencia, pese a su juventud, que ahora intenta volver lo antes posible a contar para el Cacereño tras superar una rotura fibrilar en un glúteo que arrastra desde inicios de octubre.

¿Lo antes posible? En fin, quizás no sea tan buena idea.Volvió antes de tiempo y recayó, por lo que hay que hay que extremar la precaución. «Esta es una categoría nueva para mí. Llegué aquí con mucha ilusión y me fastidia no poder ayudar. Me duele más eso que la lesión. Esto es lo más duro del fútbol», cuenta.

Desde la grada ha tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico de su equipo quizás más exacto porque, como la mayor parte de los futbolistas que ocupan su posición, tiene un gran interés por lo táctico. «Ya antes de ganar al Talavera el pasado domingo ya estábamos trabajando bien y solo faltaba un pelín de suerte en algunos partidos, acostumbrarse a cómo es esta liga. En Talavera estuvimos muy serios y es algo que va a venir muy bien. Nos salvaremos seguro», añade.

La sombra de Clausí

Ajenjo conoció hace unas semanas a Álvaro Clausí, el centrocampista de referencia en el CPC durante los últimos años y al que ahora muchos echan de menos. «Me habían hablado mucho de él. Cuando vino a su homenaje le saludé. Tenemos a un amigo común muy importante como Iván Fernández», relata. Con el delantero compartió vestuario en el Melilla la pasada campaña. «Yo creo que cuando vinimos aquí hicimos el mejor partido de la temporada y por eso el Cacereño se interesó mucho por mí», aventura. También había pisado el Príncipe Felipe en 2023 en la dramática eliminatoria por subir a Primera Federación entre los verdes y el Recreativo de Huelva.

Ahora entre sus retos está pisar más el área. Entre sus encuentros como titular llegó a situarse como mediapunta, pero el gol le cuesta. «Es una faceta que tengo que mejorar y que me exigen los entrenadores. Hay que tener la cabeza en la portería porque sinceramente creo que tengo buen golpeo. Es una cuestión de mentalizarse», dice.

Javi Ajenjo, con las categorías inferiores de Polonia. / E. P.

La cuestión de Polonia

Conversación recurrente con él es su relación con el país de su madre, con el que ha llegado a ser internacional sub-17 y sub-19. La pandemia le impidió hacerlo también con la sub-21. «De niño pasé todos los veranos allí con la familia. Todo surgió en un torneo que disputaba con el Atlético, mi club de formación. Uno de los seleccionadores polacos se enteró de mis vínculos y me ofreció la posibilidad de obtener rápido la nacionalidad y jugar para ellos. Era una gran oportunidad y acepté. La familia de mi madre estuvo muy orgullosa y para mí fue una gran experiencia», resalta.

Eso sí, destaca que son dos personalidades distintas: «influidos quizás por el clima, los polacos son más reservados que los españoles. A mí me pasa poco. Allí me ven como un español, la verdad». Hasta que no jugó para Polonia no aprendió el idioma, que define como «muy complicado».

En esa época llamó la atención de dos ‘grandes’ del país. Primero fichó por el Piast Gliwice y luego por el Slask Wroclaw. Su progresión se frenó tras dos inoportunas fracturas por estrés, una lesión complicadísima que parece haber dejado atrás. Ahora pelea para volver a los terrenos de juego, pero con calma, przyjaciel.