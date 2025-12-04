El VI Desafío de La Codosera volvió a exigir al máximo

La VI edición del Desafío La Codosera, una de las pruebas por montaña más emblemáticas de Extremadura, cerró con un espectáculo de resistencia y pasión por el trail running. Organizada por el Club Tira pal Monte en colaboración con el Ayuntamiento de La Codosera y la Federación Extremeña de Montañismo y Escalada (FEXME), la cita atrajo a cientos de atletas de la región y Portugal, que desafiaron los 32 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo de la prueba principal, así como los 15 kilómetros y 560 metros del Minidesafío.

La salida desde la Plaza del Ejido Luz, en el corazón del municipio, marcó el inicio de una ruta exigente que serpentea por pinares centenarios y vistas panorámicas de la frontera luso-extremeña. "Este evento no es solo una carrera; es una celebración de nuestra tierra y del espíritu indomable de los corredores", destacaba el organizador del Club Tira pal Monte, que sumó esta edición a su calendario de retos como el Desafío de la Codosera. Con avituallamientos sólidos y líquidos bien distribuidos, y un ambiente familiar que incluyó animación local, la prueba reforzó su reputación como referente del trail en la Euroace.

El Minidesafío, ideal para iniciarse en la montaña, también brilló con participación masiva, completando un fin de semana que fusionó deporte, naturaleza y comunidad. Las inscripciones, cerradas el 26 de noviembre, se agotaron con antelación, demostrando el tirón de esta cita anual que crece en popularidad desde su debut en 2020.

Nombres propios

Los ganadores fueron en la prueba principal Ángel Gómez y Lola del Arco (absolutos), Ángel Gómez y María Soledad Rodríguez (senior), Carlos Rodríguez y Gemma Jiménez (veteranos A), Gervasio Paloma y Lola del Arco (veteranos B), Manuel Perozo (veteranos C masculino) y Ángel Gómez (local masculino); y en el Minidesafío de 15 kilómetros, Cristofer Pérez y Bea Vivo (absolutos), Pablo Sánchez y Afra Francisco (jóvenes), Cristofer Pérez y Bea Vivo (senior), José Javier Lechón y María Luisa Ramos (veteranos A), Diego Cruz y María Rubio (veteranos B), José García y Regla Sánchez (veteranos C) y Miguel Ángel Espino y Ana Botellero (local).