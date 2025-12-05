El Cacereño, a por un chute de confianza ante el Racing de Ferrol

El Cacereño vuelve este sábado al Príncipe Felipe para enfrentarse al Racing de Ferrol (20.30 horas) en la decimoquinta jornada del Grupo 1 de Primera Federación, un duelo que Julio Cobos encara como otra prueba clave (esta vez no habló de final) dentro de la lucha por la permanencia. Aunque llegue solo el primer tramo de competición, el mensaje del entrenador es inequívoco: «Vamos a pensar solamente en este partido, que es el más importante para nosotros». Tras el Ferrol, el CPC volverá a jugar en casa, el viernes 12 ante el Zamora.

La victoria en Talavera ha supuesto un estímulo necesario. Cobos reconoce que «fuimos capaces de ganar, que era muy importante para nosotros» y que el equipo afrontó aquel choque como «una final». Sin embargo, su discurso es prudente y medido: «Estamos contentos por la última victoria, pero esto no sirve de nada si no continúas trabajando». La clasificación aprieta, el Cacereño sigue en zona de descenso y el técnico insiste en que el camino exige constancia: «Ojalá hubiese sido el último partido y nos hubiese dado la salvación, pero no es así. Tenemos que seguir ganando partidos. Esto no para».

Rival de categoría superior

El Racing de Ferrol llega como tercero del grupo y con aspiraciones de ascenso. Para Cobos, no hay duda del calibre del rival: «Seguramente sea de los equipos que al final accedan a poder ascender de categoría. Es un muy buen rival, con jugadores de mucha experiencia, muchos de ellos de superior categoría».

El conjunto gallego cayó esta semana en Copa del Rey ante el Huesca (0-2) y el pasado sábado empató con el Mérida (2-2), pero el entrenador del Cacereño rehúsa ver ahí una ventaja: «No lo utilizaría de excusa. No creo que jueguen más de cuatro jugadores de los que lo hicieron en Copa. Tienen una plantilla amplia». Su mensaje es claro: el Racing seguirá siendo igual de competitivo pese al desgaste del martes.

La enfermería continúa siendo un escollo importante. Cobos confirmó que Ajenjo «está mucho mejor, pero no va a estar». Tampoco podrán jugar Sanchidrián ni Iván Fernández, ambos con problemas musculares que aconsejan no arriesgar: «Por precaución no vamos a contar con ellos porque no han entrenado». Deco, sancionado, completa una lista de ausencias que para el técnico suponen un golpe significativo, pero no determinante.

Aun así, el entrenador mantiene la confianza absoluta en el grupo: «Tenemos efectivos suficientes. Para eso se hacen las plantillas y llegan las oportunidades para otros jugadores». Y recuerda que quienes han disfrutado de menos minutos «siempre han respondido muy bien».

Asignatura pendiente

El Cacereño aún no ha ganado en el Príncipe Felipe (su única victoria como local fue en el exilio de Almendralejo). Una carga psicológica evidente que, sin embargo, el técnico contextualiza: los primeros encuentros se disputaron con un césped muy lejos de su mejor versión. «El escenario no estaba bien. Ahora sí lo está, y queremos ofrecer una victoria. Si es posible, esta semana».

La afición, pese a los desplazamientos iniciales al campo de Almendralejo, ha mantenido su apoyo constante. Cobos se muestra agradecido: «Vamos a salir con muchísimas ganas para poder ofrecer una victoria a nuestra afición, que se está portando increíble».

El técnico también fue preguntado por la búsqueda de una pareja de centrales estable, una de sus señas de identidad en temporadas anteriores. «Contamos con cuatro centrales de muchísimo nivel», asegura, aunque reconoce que los resultados obligan a mover más las piezas. La idea, esta vez, puede ser mantener lo que funcionó en Talavera: «Siempre se pueden hacer cosas, pero trataremos de poner a los jugadores que están en mejor línea para ganar este partido».

El Cacereño llega con urgencias a pesar de la victoria del pasado fin de semana y con la necesidad de dar otro un golpe anímico y clasificatorio. El Racing, con la obligación de confirmar su papel protagonista. Pero la prioridad verde es clara: «Seguir. Nuestro objetivo es la salvación y tenemos que ir partido a partido». Y este, para Cobos y su plantilla, vuelve a sentirse casi como una final.