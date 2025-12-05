El Cáceres no ve un salvador en Paul, pero sí una ayuda

Retoma el Cáceres Patrimonio de la Humanidad la competición con un encuentro en la pista del Círculo Gijón este sábado (20.00 horas). Y lo hace con la novedad de Lance-Amir Paul, el base al que no coloca la etiqueta de «salvador», pero que sí que suponga una ayuda para un equipo que por ahora no está respondiendo a las expectativas.

Paul, que precisamente la pasada campaña jugó en Gijón, ha entrenado con normalidad con sus nuevos compañeros, transmitiendo una notable ilusión. Más allá de eso, en lo táctico, Jacinto Carbajal de él espera que sea «un manejador, un creador de juego que puede pisar la zona con facilidad, con uno contra uno, con ‘pick and roll’, que era un poco algo que, sobre todo, estábamos focalizando en [Albert] Lafuente».

Reconoció el técnico del Cáceres que, al no haber jugado desde el pasado mes de mayo, no está en su mejor forma posible. «Se le ve un poquito fuera de ese ritmo competitivo, como es normal. Creo que irá mejorándolo a lo largo de las semanas, pero de momento es una ayuda más y un jugador diferente. Va a sumar desde el primer momento. No es un salvador ni creo que lo necesitemos, pero nos va a dar cosas distintas y va a hacer un poquito mejores a los demás», explicó.

Mejor a domicilio

Todos los partidos que ha ganado el Cáceres han sido a domicilio: tres de los cuatro que ha disputado. Carbajal negó que vaya más seguro de los suyos cuando se suben al autobús, en este caso para viajar al norte. «Yo voy como siempre, porque cualquier partido el objetivo es ganarlo, ya sea en casa o fuera, ya sea contra un equipo de zona baja o un equipo de los de arriba», zanjó, poniendo de relieve el hecho de que será el primero de un ciclo de tres partidos en tres días. Y es que el miércoles 10 tocará recibir al Clavijo en el Multiusos, en una inusual jornada entre semana, y en el mañana del domingo 14 habrá otro partido como foráneos en la cancha del Coto Córdoba. Toda esta vorágine para un equipo al que le está costando mucho cogerle el punto a la competición y que ahora está teniendo que adaptar a marchas forzadas a una nueva pieza que podría no ser la única en incorporarse en breve.

La sensación del entrenador cacereño es que la de Gijón «es una buena oportunidad para sumar» y que «estamos haciendo las cosas bien». También valoró los tres días de vacaciones que tuvo la plantilla gracias a que el pasado fin de semana no hubo liga.

Ante el máximo anotador

¿Y el rival? ¿Cómo es el recién ascendido Gijón? Tampoco ha empezado de forma satisfactoria, incluso con una victoria menos que el Cáceres: dos. Por lo que parece, en lo que es especialmente poderoso es en el exterior. El club renunció a renovar a Lance-Amir Paul tras ser protagonista en el ascenso y confió en dos jugadores de características similares: Tavin Pierre y Joseph Reilly. El primero es el máximo anotador del grupo, con un promedio de 20,3 puntos por encuentro.

«Asumen muchas posesiones. El equipo tiene un foco muy claro en ellos y luego hay un grupo de nacionales que les acompañan, como Javier Menéndez y Guillem Arcos, que cuentan con mucha experiencia en la categoría. En el interior han añadido a Imru Duke a los pívots que ya tenían, como Michael Okafor y el propio Menéndez. Es un equipo que en casa se está mostrando mejor que fuera. Vamos a ver qué partido sale. Si ellos están muy acertados se van a anotaciones altas, pero otros les está costando», analizó Carbajal.