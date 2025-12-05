España comparece como favorita en el sorteo del Mundial más multitudinario de la historia

Este viernes 5 de diciembre a las 19.00 hora española se celebrará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el evento. España, vigente campeona de Europa y subcampeona de la Nations League, parte como una de las grandes favoritas para hacerse con el título junto a la Argentina de Messi, que a sus 38 años disputará su sexto Mundial con la albiceleste.

Los de Luis de la Fuente llegan instalados en la primera plaza del ránking de la FIFA con 1877,18 puntos, con Argentina en segunda posición (1873,33) y la Francia de Mbappé en tercer lugar (1870). Inglaterra y Brasil completan los cinco primeros puestos, completando el Top 10, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. Entre las previsiones, Opta da a España como clara favorita con un 17% de posibilidades de conquistar la segunda estrella de campeones del mundo por delante de Francia (14,1%), donde Didier Deschamps dejará el cargo de seleccionador tras 14 años al mando. Por detrás aparecen Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemania (7,1%), Portugal (6,6%) y la Brasil de Ancelotti (5,8%).

El seleccionador español, Luis de la Fuente ponderaba la importancia de estar en ese grupo de candidatas: "España es una de las grandes favoritas. Se trata de eso. El favoritismo no te lleva a nada, pero el verdadero mérito es estar en la disputa, tener la opción de pelear por algo importante. Eso es lo importante, porque ganar o perder se resuelve a veces de manera injusta. Por eso el verdadero éxito es estar en la disputa, en la pelea, tener opciones. En un Mundial en el que estaremos los mejores es imposible señalar un claro favorito, pero es muy importante estar en esa relación de selecciones que se dan como candidatas a pelear por la victoria".

Liderados por Rodri, Balón de Oro en 2024, Lamine Yamal y Nico Williams, los españoles encadenan 31 partidos oficiales sin perder (25 victorias y 6 empates). Con ello han igualado la racha que Italia estableció entre 2018 y 2021, y aspiran a mantenerla en el partido que jugarán en marzo ante Argentina en la Finalísima, el torneo que medirá a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. Los de Scaloni aspiran a convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en revalidar el título mundial. España confía en estar el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, jugando la segunda final de un Mundial en su historia.

EL SORTEO

Los países se dividirán para el sorteo en cuatro bombos diferentes. Estados Unidos, Canadá y México se incluirán en el bombo 1 por su condición de anfitriones. México será la bola verde y ocupará la posición A1, Canadá será la bola roja y será la B1, y Estados Unidos, con la bola azul, ocupará la posición D1. En el bombo 4 estarán las selecciones que se clasifiquen a través de la repesca. El resto quedarán ordenadas en función al ránking FIFA, lo que hace que la selección española esté encuadrada en el bombo 1.

El sorteo arrancará distribuyendo las bolas del bombo 1 desde el grupo A hasta el grupo L. Una vez finalizada esta primera tanda, se llevará a cabo el mismo procedimiento con los bombos 2, 3 y 4, con lo que quedarán confeccionados los 12 grupos de la primera fase de la competición. Ninguno de los grupos podrá contar con dos selecciones de la misma confederación a excepción de la UEFA, que cuenta con un total de 16 representantes. Esto asegura que habrá un equipo europeo en cada grupo, mientras que en cuatro de ellos habrá dos.

LOS BOMBOS

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de la repesca europea, clasificados 1 y 2 de la repesca intercontinental

Se clasificarán para la segunda ronda, los dos primeros de grupo y los ocho mejores terceros, hasta completar la nómina de 32 selecciones que se medirán en los dieciseisavos.

Si se analizan los bombos, en el 2 los rivales a evitar serían Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay o Senegal; en el 3 aparecen selecciones como Noruega, Escocia, Paraguay o Costa de Marfil; y en el 4, está Ghana y habrá que estar pendientes de los que se clasifiquen finalmente vía repesca. Aunque pasan 32 de los 48 participantes a los cruces, puede haber grupos realmente complicados al estar clasificadas casi todas las selecciones de fuste de los diferentes continentes.

LAS RESTRICCIONES

Las anfitrionas contarán con una bola diferente al resto en el sorteo. Y además de ello, con la voluntad de "garantizar el equilibrio competitivo", la FIFA aplicará restricciones a las cuatro primeras selecciones de la clasificación: España, Argentina, Francia e Inglaterra. Así, España, como primera del ránking, irá por el lado puesto de la segunda clasificada, Argentina. Lo mismo que ocurrirá con la tercera y la cuarta clasificada, Francia e Inglaterra. Por lo que si España y Argentina terminan líderes de sus grupos, evitarán cruzarse hasta la final. Lo mismo que franceses e ingleses. Tampoco se cruzarán las tres selecciones anfitrionas si ganan sus grupos.