El Extremadura aterriza feliz tras la noche copera

El Extremadura se ha puesto en el mapa nacional nuevamente por la Copa del Rey y lo hace como un club que avanza serio hacia el profesionalismo. Esa es la sensación que ha dejado la noche copera ante el Sevilla, más allá de la eliminación y las vibraciones positivas que dejó una segunda parte que hizo soñar a los de Almendralejo con la remontada.

Pese a la derrota, el club está feliz con muchas cosas. Primeramente, con la organización de un partido que no era sencillo con un lleno hasta la bandera. No hubo grandes altercados durante toda la jornada y en la grada se pudo vivir una fiesta.

Matías Almeyda, el entrenador del Sevilla, dijo en rueda de prensa que había visto un club de Segunda Federación con muy buena organización. También lo comentó José María del Nido, presidente del Sevilla, durante su estancia en el palco con el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.

El director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro, también ha valorado de forma positiva en sus redes sociales la organización de ete partido que tuvo un palco de autoridades lleno y donde no faltó detalle alguno.

En el apartado económico, el Extremadura también ha recibido una fuerte inyección económica con todo el papel vendido, un dinero que le puede servir para equilibrar las cuentas a final de temporada y, posiblemente, para poder acometer algún que otro fichaje invernal extra de cara a la segunda vuelta.

Y en lo deportivo, Cisqui, su entrenador, valoró muy positivamente el encuentro. A pesar de la derrota en la primera parte, el Extremadura se rehizo con intensidad y con mucha identidad, fiel a lo que estamos acostumbrados esta temporada.

La charla de Gio Zarfino previa al partido, donde habló de la necesidad de recuperar y conectar a toda la gente que había perdido el encanto por el fútbol en Almendralejo durante los últimos años, también ha calado fuerte entre la afición, que vuelve a vivir grandes tiempos de fútbol en Almendralejo y que vuelve a soñar con cotas más altas.

De momento, el Extremadura no tiene mucho más tiempo para pensar y el próximo domingo, a las 22.30 horas, espera el Linares en el Francisco de la Hera en la Noche Mágica Azulgrana.