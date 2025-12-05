El Mérida, indignado con la sanción de dos partidos a Chiqui

El pasado sábado, el Mérida conseguía un punto en su visita a A Malata que sabía a poco por lo que se había visto en el terreno de juego y sufriendo una actuación arbitral que dio lugar a una larga nómina de quejas por parte de la entidad emeritense a través de su entrenador, Fran Beltrán. Entre todas las acciones, la que afectaba al siguiente encuentro fue la expulsión cuando estaba en el banquillo de Chiqui. El extremo emeritense, según el acta, fue expulsado «por salir del banquillo, gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones; habiendo sido advertido previamente». Esta tarjeta roja directa le ha acarreado una sanción de dos partidos, por lo que no estará disponible para este domingo (12.00 horas) que los suyos reciben al Ourense ni para la semana que viene en Talavera.

La valoración de Beltrán ha sido en los siguientes términos: «No quiero opinar demasiado, pero me parece lo mismo que a cualquiera. Vi que no pasó absolutamente nada, pero como los entrenadores estamos a mil cosas, pregunté, y Chiqui no dijo absolutamente nada ni se dirigió a nadie. En el acta no se reproduce nada de lo que Chiqui le dice al árbitro porque no le dice nada, entonces, iba a decir que sorprendente, pero cada vez menos sorprendente».

Al enfado en Ferrol se le suma la indignación por la sanción y se le añade el malestar por la designación de Manuel Camacho Garrote para el encuentro de esta semana, pues con este árbitro, la temporada pasada los emeritenses no tuvieron fortuna: señaló un penalti dudoso de Bonaque contra el Villarreal B, también el penalti en Valdebebas que abrió la goleada por 6 a 0 y la última actuación fue la más dolorosa para la parroquia romana, pues dirigió el partido de ida de la eliminatoria de ascenso ante la Real Sociedad B en el que hubo un claro derribo de Carlos Doncel en el área que, esta vez, no entendió como punible.

Beltrán se muerde la lengua

Ante esta situación «solo pido piedad antes de empezar el partido, básicamente porque lo último que quiero es perjudicar al club con declaraciones. Lo primero es que hay que creer en la imparcialidad y hay que creer en que cuando se dan ciertas decisiones, el perjudicado no solo soy yo, son las cien personas que trabajan en el club, los 4.000 abonados que se van contentos si ganan y son unos futbolistas cuyos contratos en esta categoría suelen ser de un año y para ellos no es lo mismo ser cuartos que ser novenos. Espero un buen arbitraje y justicia. No pedimos mucho y es fácil avanzar con respecto a las últimas semanas, pues sin ser un equipo violento acabamos con jugadores y miembros del cuerpo técnico expulsados y con penaltis en contra».

En lo meramente deportivo, ha crecido exponencialmente el número de bajas, pues, a la de Chiqui por sanción y los lesionados que no se recuperan como son Javi Lancho, Víctor Corral y Miki Muñoz, aunque este último ya ha entrenado con el grupo y puede que entre en convocatoria, se le tienen que sumar Javi Domínguez, por un golpe en un entrenamiento con Javi Areso, y Rui Gomes con problemas en los isquiotibiales.

«Suele pasar que se van acumulando, todo el mundo pasa un mes malo, pero lo pasamos en un buen momento porque quien juegue, si tiene la actitud y la predisposición del último mes y no del último entrenamiento, seguro que va a jugar bien». El que vuelve es Cacha, que sufrió una gripe la semana pasada, y Raúl Beneit, que calentó, pero no jugó en Ferrol y del que el técnico indicó que «está bien y casi puedo asegurar que será titular».

Sorprendió la queja del preparador sobre la actitud de los jugadores en el último entrenamiento, por lo que, al repreguntársele, Beltrán explicó que «va a ser un partido igualado en el que, creo que depende de nosotros el signo del partido, pero tenemos que estar al cien por cien, tenemos que entrenar mejor de lo que lo hemos hecho hoy. Hoy hemos acabado un poquito antes la sesión porque las cosas se hacen a muerte o no se hacen. Esa tiene que ser la filosofía del equipo y así ha sido hasta ahora, y espero que sea la del domingo, hoy no ha sido y las cosas a medias no me van». Reconocía que «es la primera vez que me pasa esta temporada», pero avisaba de que «el jugador que no sienta que tiene el agua al cuello, no jugará». Mandaba un último mensaje de aviso al afirmar que «hemos comprobado que nosotros jugamos sin red. Sabemos que nadie que no seamos nosotros nos va a meter en el partido, hay a veces que estamos jugando bien y mereciendo más y ha habido decisiones que sí han metido al rival en el partido, pero eso a nuestro favor no va a pasar, tenemos que ser nosotros contra todo y contra todos».