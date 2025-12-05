El Montehermoso pone a prueba la credibilidad del Badajoz

La mejoría mostrada en el encuentro ante el Villanovense y la semana extra de trabajo para afianzar los nuevos conceptos se ponen a prueba este domingo. El Badajoz visita el Municipal de Montehermoso a las 16.00 en el que será el primer partido a domicilio de Miguel Ángel Ávila desde su llegada al banquillo pacense.

En el estreno del técnico cacereño, el Badajoz se impuso por 1-0 al Villanovense en un encuentro en el que se apreciaron matices con respecto a la etapa de Juan Marrero. El 4-4-2 del valenciano dejó paso a un 4-2-3-1 (4-3-3 en muchos tramos) con Fran Miranda, Gus Quezada y Barba en el medio, los extremos a pie cambiado y solo Borja Domingo en punta.

En lo que a lo táctico respecta, Ávila dejó ver que quiere a un equipo que presione, con las líneas juntas y que sea protagonista con balón. Lo consiguió durante pequeños tramos del choque, pero menos tiempo del deseado como el propio entrenador manifestó tras el partido.

Iba a ser el propio Borja Domingo el que anotara el único gol del partido. El delantero culminaba en el área pequeña una gran combinación entre Gus Quezada y Calles, sumando su tercera diana del campeonato.

A pesar de que en líneas generales el Badajoz fue superior al Villanovense, el cuadro serón gozó de varias acciones que bien pudieron complicar la victoria pacense. La fragilidad defensiva volvió a aparecer y Ávila tendrá que implicarse de lleno en esta faceta si quiere que los suyos mejoren.

Para ello, el técnico cacereño ha gozado de una semana extra de trabajo. La celebración de la primera fase de la Copa Regiones UEFA paró durante el pasado fin de semana la Tercera Federación, lo que concedió unos valiosos días a Ávila para trabajar con los suyos con la alegría que siempre otorga una victoria.

Banquillo local con nuevo inquilino

Para seguir alargando esa sensación de felicidad en el vestuario blanquinegro, el Badajoz tendrá que sumar de tres (hecho casi obligado si quiere alcanzar los puestos de playoff lo antes posible) en su visita a Montehermoso. El conjunto cacereño se ubica en puestos de descenso, en la decimoséptima posición, con solo seis puntos sumados.

Además, el mal arranque liguero se ha cobrado el puesto de Rafa Rincón y Cuqui Porras, primer y segundo entrenador del conjunto montehermoseño, que el pasado 26 de noviembre eran cesados para «responder a la necesidad de buscar un nuevo impulso deportivo» según reza el comunicado emitido por el club en el que se anunció la decisión.

Tres días después de la destitución, el Montehermoso anunció la llegada de Samuel Pérez como nuevo entrenador. El nuevo técnico, con experiencia previa en Tercera y en cuerpos técnicos de clubes como Las Palmas, Tenerife y Barça B, debutará este domingo ante el Badajoz.