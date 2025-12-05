Partido de urgencias para el Cacereño Femenino en El Cuartillo

El Cacereño Femenino afronta este sábado un duelo directo ante el Betis en plena necesidad de reaccionar. El equipo de Ernesto Sánchez llega a la cita en décima posición, lastrado por seis jornadas sin ganar (tres empates y tres derrotas), mientras que el conjunto verdiblanco, duodécimo, atraviesa también una mala dinámica con tres derrotas consecutivas. Un escenario de urgencias compartidas que convierte el choque en un punto de inflexión para ambos. El duelo, además, se traslada a El Cuartillo (16.00 horas) por las obras de remodelación que se están acometiendo en el Manuel Sánchez Delgado.

Un cambio obligado que el técnico espera transformar en impulso. «Salimos de nuestro entorno habitual, pero quizá este traslado nos ayude a quitarnos presión», asegura Sánchez. El preparador recuerda que los malos resultados como locales han pesado: «No ha sido el inicio que debería haber sido y eso nos ha llevado a estar abajo». Por eso confía en que El Cuartillo permita «potenciar lo que hemos hecho bien y recuperar la solidez que necesitamos».

Máxima concentración

El entrenador subraya que el Betis, pese a su clasificación, exigirá máxima concentración. «Es un rival que está abajo y no tiene buena racha, pero juega excelentemente bien al fútbol», advierte. «Es un equipo que te somete mucho con balón y sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento». Para él, la clave será minimizar errores: «No solo vale con jugar bien o generar ocasiones, tenemos que estar más concentradas para no regalar situaciones de balón parado».

El parón por selecciones ha servido para reajustar piezas y refrescar ideas. «Nos ha venido bien para prepararnos concienzudamente, corregir errores y mentalizarnos», afirma. «Aunque la racha sea mala, el equipo está trabajando muy bien y merece más de lo que tiene». Sánchez insiste en su confianza en la plantilla: «Sé que van a dar el do de pecho y mostrar su mejor versión». Y lanza un mensaje de ambición ante uno de los rivales que más le gustan de la categoría: «Ojalá podamos neutralizar a un equipo que juega un fútbol vistoso y efectivo cuando llega arriba».

Con urgencias clasificatorias y nuevo escenario, el Cacereño Femenino encara un test determinante: convertir El Cuartillo en punto de partida para el despegue. «Tenemos que competir al máximo todo el partido y conseguir que no nos hagan goles», resume el técnico. Este sábado, más que nunca, toca responder.