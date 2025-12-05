Dos partidos en 48 horas para evaluar al Al-Qázeres

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura disputa este sábado (19.00) en la pista del Cajasol Baloncesto Sevilla el primero de los dos partidos en 48 horas que tiene previstos. El segundo será en casa frente al Santfeliuenc, con el mismo horario y aplazado de la octava jornada de la Liga Femenina Challenge. Al ser rivales de la zona baja de la tabla, se trata de choques propicios para sumar victorias que consoliden al conjunto de Jesús Sánchez en puestos de ‘playoff’.

En ninguno podrá estar Raquel Laneiro, con una importante lesión muscular que la tendrá apartada de las canchas como mínimo un mes, con lo que prácticamente es seguro que no regresará hasta el 2026. Su ausencia no se notó en el triunfo logrado hace dos semanas en la pista del Bosonit, el último encuentro jugado por las cacereñas, ya que el pasado fin de semana el que estaba previsto ante el UnicajaMijas se aplazó a principios de 2026.

Más trabajar que quejarse

«Ya llevamos tiempo adaptándonos a esta nueva realidad: tener que jugar sin todas las cosas que Raquel le ha ido dando al equipo en estas primeras jornadas. En este sentido creo que al partido ante el Bosonit hay que darle mucho valor otra vez. Vamos dando máster en cuanto a reponernos a lesiones, bajas o situaciones durante una campaña. Espero que sigamos en la misma idea», dijo el técnico del Al-Qázeres este viernes. «Me gusta mi equipo porque es de pocas excusas y de mucho trabajar», se consoló. De momento, lograr un refuerzo, aunque sea temporal, es complicado entre las posibilidades económicas del club y las del propio mercado. Sí se considera que habrá más opciones tras la Navidad.

Sánchez reconoció que la situación es atípica porque el viaje a Logroño llegó tras otro parón, este por los partidos de las selecciones. «Hablamos mucho con el equipo de que lo que viene es muy importante. En Sevilla nos vamos a encontrar un equipo que en casa pelea bien y propone partidos locos y luego el lunes contra el Santfeliuenc no nos va a servir el trabajo previo de estudiarles porque acaban de cambiar de entrenador». «Hay muchos ingredientes para que sean dos días de mucha tensión, en los que debemos tener nuestro foco bien puesto», resumió. La guinda la pondrá un tercer partido casi seguido: el siguiente sábado de nuevo en el Multiusos frente al líder de la competición, el Azul Marino Palma Mallorca.

En el conjunto andaluz estará la placentina Alicia Morales, con la que el Al-Qázeres tuvo un serio conflicto la pasada campaña entre su baja médica y su petición de rescindir el contrato que unía a ambas partes. «Es una situación que como club y como plantilla nos dio muchísimo aprendizaje. Es muy positivo cómo reaccionamos, porque pudimos haber reaccionado peor, pero mantuvimos la compostura. Creo que el vestuario también se unió», recordó Sánchez. Elogió el proyecto de Sevilla, una plaza poco habitual en el baloncesto profesional femenino:«han trabajando muy bien».