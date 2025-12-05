El presidente de la Diputación de Cáceres anima al joven piloto Rodrigo Domínguez

El presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, recibió en su despacho al joven piloto de velocidad en la categoría de súper sport 300 Rodrigo Domínguez Asensio, quien, a su corta edad, ha conseguido ya un subcampeonato y un campeonato de Portugal y un tercer lugar en el Campeonato de España.

Morales, además de felicitarle por los resultados, le animó a seguir esforzándose para avanzar en el mundo del deporte de motor y se comprometió a apoyar sus esfuerzos, definiéndole como “un ejemplo de constancia y trabajo para otros jóvenes”.

Rodrigo Domínguez agradeció el apoyo de la diputación y mandó un mensaje para quien quiera iniciarse en el motociclismo “porque es una actividad muy muy importante para la vida y que me ha hecho a evadir de muchas cosas”, señaló.