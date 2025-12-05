Rayo, Valencia y Celta logran su pase de milagro y el Espanyol se despide de la Copa del Rey

El Espanyol quedó eliminado de la Copa del Rey este jueves al caer (1-0) ante el Atlético Baleares en una jornada de máximo sufrimiento para los equipos de LaLiga EA Sports, con Rayo Vallecano y Valencia avanzando a dieciseisavos de final en la prórroga contra Real Ávila (1-2) y Cartagena (1-2), y el RC Celta, en los penaltis ante el Sant Andreu (1-1 y 6-7 en la tanda).

"Esto es una cagada gorda", dijo Manolo González después de la eliminación del Espanyol. El equipo catalán cedió ante un Segunda RFEF con el gol de Jaume Tovar en el minuto 54. El Atlético Baleares, entrenado por un ex de los de Cornellà como Luis Blanco, se defendió sin apuros en el primer tiempo y, en el inicio del segundo, castigó la pobre actitud de su rival.

Tras encajar el 1-0, el equipo 'perico' recuperó titulares sobre el césped con los cambios, pero no hubo reacción de un Espanyol que se sumó a Girona y Real Oviedo como equipos de Primera eliminados. El resto de conjuntos de LaLiga EA Sports de este jueves avanzó pero sufriendo de lo lindo. El Rayo forzó la prórroga en el 94' y ganó el partido con un cabezazo de Álvaro García en el 119'.

El Real Ávila perdonó pero insistió hasta que Carlos Pascual hizo el 1-0 en el inicio del segundo acto. El equipo vallecano se vio de lleno en problemas contra un Segunda RFEF y sin una gran respuesta, pero Isi Palazón empató en el descuento con un balón suelto en el área. Los de Iñigo Pérez tampoco mandaron en la prórroga, pero aprovecharon su única ocasión al borde de los penaltis.

Mientras, el Sevilla se vio con la papeleta resuelta después de un primer tiempo con los goles de Alfon y otro bonito de Isaac Romero, pero el CD Extremadura, de Segunda RFEF, rozó la campanada. Los de Matías Almeyda sudaron para dejar atrás la derrota en el derbi liguero contra el Real Betis, y la irregular cara del torneo doméstico, desde el 1-2 de Giovanni Zarfino en el 48'.

El conjunto extremeño recortó distancias nada más empezar el segundo acto y tuvieron el empate ante su público. El Sevilla también pudo sentenciar, con un balón al larguero de Romero, pero con el resultado corto la tensión se alargó hasta el pitido final.

Valencia y Celta pasan de milagro

Los billetes de Valencia y Celta fueron más apretados si cabe. El equipo 'che' se libró de la quema ante un Cartagena que cuajó una gran actuación y mereció seguramente el triunfo. La posesión estéril de los de Carlos Corberán contrastó con la energía local, además del 1-0 de Alfredo Ortuño en el Cartagonova. Sin embargo, el equipo de Primera RFEF regaló el 1-1 en un error de su portero en el minuto 80, con toda su artillería el Valencia.

La prórroga fue inevitable, los visitantes con uno menos los últimos minutos por la segunda amarilla a Baptiste Santamaria, y un loco y dramático final sonrió al equipo de Primera. Kevin Sánchez falló un penalti para el Cartagena ante Stole Dimitrievski en el 119' y, en el 121', Jesús Vázquez hizo el 1-2 para los valencianos.

Mientras, el Celta se adaptó poco a poco a la trampa del Narcís Sala, pero le faltó ritmo y pegada, sufriendo además alguna contra en el primer tiempo. Con el paso de los minutos, la falta de claridad terminó mandando al césped a Iago Aspas y Borja Iglesias en un Celta que tampoco pudo evitar la prórroga. Ahí, Alexis García desató la locura con el 1-0, pero al minuto empató Borja Iglesias.

Otro jugadón Alexis García supuso la expulsión del central celeste Carlos Domínguez, pero no hubo más goles hasta la tanda de penalti. Una sesión de lanzamientos perfectos hasta que Sergi Serrano falló el séptimo de los locales, otro Segunda RFEF que plantó cara a un Primera en busca del sorteo del próximo martes.

Por otro lado, los colíderes de LaLiga Hypermotion, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, no fallaron contra el Sabadell (0-2) y la Ponferradina (1-2). Mientras, el CD Leganés se despidió (1-2) contra el Albacete. El nuevo traspiés, encima en el Estadio de Butarque en medio de la mala dinámica liguera, se cobró el puesto de Paco López en el banquillo del equipo madrileño. Además, el Granada eliminó al Tenerife (0-1).