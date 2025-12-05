Voleibol
El Voleibol Almendralejo quiere mirar hacia arriba en su visita a Almoradí
El equipo extremeño se enfrenta al tercer clasificado al que solo tiene a cuatro puntos
El Voleibol Almendralejo afronta este sábado (18.00 horas) una exigente salida a la pista del Voleibol Almoradí, tercer clasificado del Grupo C de la Superliga 2, en un encuentro que puede marcar su escalada definitiva hacia la zona alta de la clasificación. El equipo que dirige Antonio Morán atraviesa una dinámica muy positiva de juego y resultados, lo que le permite viajar a Valencia con plena confianza y con la ambición de firmar un golpe sobre la mesa ante uno de los rivales más sólidos de la categoría.
Los almendralejenses saben que un triunfo a domicilio en este escenario tendría un impacto directo en sus aspiraciones. Además de prolongar su buen momento, ganar en Valencia les metería de lleno en la pelea por los puestos nobles de la tabla, consolidándolos como un equipo capaz de competir con cualquiera. El técnico ha insistido durante la semana en mantener la intensidad y la regularidad mostrada en las últimas jornadas, claves para hacer frente a un Almoradí que destaca por su fortaleza en casa y por su capacidad para imponer ritmos altos de partido.
Con moral, confianza y un objetivo claro, el Voleibol Almendralejo afronta uno de esos encuentros que pueden marcar un punto de inflexión en la temporada, sobre todo, en caso de un triunfo.
