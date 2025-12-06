La amargura se ceba con el Cacereño

0 - CACEREÑO: Diego Nie ves, Emi, Iván Martínez, Javi Barrio, Joserra, Rementería, Raúl Sanchís (Diego Gómez, min. 74), Rubén Valdera, Carlos González (Oussama, min. 62), Berlanga, César Gómez (Iker Bidaurrázaga, min. 87). 1 - RACING DE FERROL: Miquel Parera, Mardones (Miguel Leal, min. 54), Álex Zalaya, Edgar Pujol, Álvaro Ramón, Gorostidi, Álvaro Peña (Saúl García, min. 87), Álvaro Giménez, Álvaro Juan (José Manuel, min. 87), Jairo Noriega (Azael García, min. 68), Pascu (Dacosta, min. 46). GOL: 0-1: Álvaro Juan, min. 74. ÁRBITRO: Juan Antonio Manrique Antequera (Comité Andaluz). Expulsó al visitante Lucas Díaz (min. 42), en el banquillo. Amonestó a Berlanga, Carlos González. INCIDENCIAS: Príncipe Felipe. 2.852 espectadores. Se rindió homenaje a Juan Mostazo, abonado número 1 falleció esta semana.

Sigue atascado el Cacereño en el Príncipe Felipe, donde aún no sabe lo que es ganar y este sábado encajó una nueva derrota ante un Racing de Ferrol (0-1) que dejó muestras de equipo grande. Se defendió bien el CPC durante muchos minutos, pero una genialidad de Álvaro Juan desniveló la contienda. Después, el decano se lanzó a por todas, pero sin demasiados argumentos ofensivos más allá del ímpetu y la fuerza de una grada que no paró de animar y se volcó con el debut del joven Iker Bidaurrázaga.

Pero no fue suficiente y el Cacereño sigue hundido en la clasificación y casi con la obligación de empezar a sumar de tres en tres en su estadio, donde repetirá la próxima jornada recibiendo el viernes al Zamora.

Repitió defensa Julio Cobos y eso ya es noticia después de las múltiples combinaciones de las jornadas anteriores. La portería a cero del domingo pasado en Talavera ‘invitó’ al técnico a no tocar lo que funciona y Javi Barrio e Iván Martínez ocuparon el eje de la zaga flanqueados por Emi y Joserra. Por delante ya sí hubo cambios. Uno obligados por la sanción/lesión de Deco y otro por decisión técnica para sentar a Diego Guti. En su lugar, Unai Rementería y Raúl Sanchís. En los extremos, Rubén Valdera y Berlanga, con Carlos González como enlace con la punta de ataque en la que repitió César Gómez, que se estrenó como goleador en Talavera.

No tocó nada Pablo López en el Racing de Ferrol respecto al partido del pasado sábado ante el Mérida y, como vaticinó Cobos en la previa («no creo que repitan más de cuatro»), solo tres jugadores repitieron en el once inicial respecto al partido de Copa del Rey del martes: Edgar Pujol, Ander Gorostidi y Álex Zalaya.

Apenas unos segundos tardó el Racing en poner el miedo en el cuerpo con un remate de cabeza de Álvaro Giménez que Diego Nieves atajó con eficacia. Era toda una declaración de intenciones del conjunto gallego, que con una presión muy adelantada que se lo puso muy difícil al Cacereño en los primeros minutos, en los que apenas era capaz de retener el balón.

Superado el respeto de esos minutos iniciales, el Cacereño se soltó guiado por Berlanga -que incluso vio una roja fake, el colegiado se equivocó y rápidamente rectificó con la amarilla-, que empezó a generar peligro por la izquierda, aunque sin poner en apuros a Miquel Parera.

Sirvió este despertar del CPC de aviso al Ferrol, que perdió el ímpetu inicial y empezó a madurar más sus posesiones, sin prisa por acercarse a la portería de Nieves. Estuvo el partido detenido cinco minutos cuando los sanitarios tuvieron que atender a un aficionado en la grada y, tras la reanudación tuvo el CPC la mejor de la primera parte cuando Carlos González sirvió el balón a César, que a pesar de tener encima a Edgar y Mardones logró meterse en el área y disparar, aunque sin sorprender a Parera.

Un guión que se repite

Al igual que en la primera parte, el Ferrol salió con más fuerza y volvió a asustar a los verdes con un balón que estuvo a punto de entrar en la portería de Nieves, pero también parecía falta previa del atacante ferrolano. Y también repitiendo el guión, el primer aviso del Cacereño en la segunda parte se gestó en la banda izquierda entre Berlanga y Joserra, que trató de sorprender, sin éxito, con su disparo a portería.

Pero en la segunda parte iba a tocar sufrir. Con el centro del campo incapaz de hacerse con el control del balón (aunque dejándose hasta el último aliento en defender), el dominio era total de Racing de Ferrol, que sin embargo no era capaz de crear ocasiones de peligro.

Y no lo parecía la acción del golazo del exemeritense Álvaro Juan, que llegó tras una larga revisión del FSV, un nuevo parón en el juego. En un saque de banda el jugador del Racing enganchó el balón para sorprender a Diego Nieves.

Era el minuto 74 y al CPC le tocaba reaccionar si quería sacar algo positivo del encuentro. El encuentro a partir de ahí fue un acoso constante del Cacereño y de una grada que acabó de encenderse con la entrada al terreno de juego del joven Iker Bidaurrázaga (también con una discutida actuación arbitral), juvenil que ha hecho las dos últimas pretemporadas con el primer equipo y con un apellido con mucho arraigo en el decano extremeño. Pero la lucha fue en vano ante un Racing de Ferrol que mostró las credenciales de equipo grande de la categoría y el CPC volvió a salir de vacío de su estadio.