El Cáceres se exhibe en Gijón

64-CÍRCULO GIJÓN: Pierre (10), Okafor (7), Barros (10), Menéndez (7), Luis. También jugaron: Ramírez (7), Reilly (11), Duke (3), Franco (8), Díaz (1). 108-CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (12), Álvaro Palazuelos (14), Wildens Leveque (19), Alex Mazaira (11), Mateo Strikker (12). También jugaron: Mendes (4), DJ Foreman (15), Luis García (5), uan Santos (2), Paul (11), Nico Marina. MARCADORPORCUARTOS:20-30, 34-55, 52-81 y 64-108 (final). ÁRBITROS: Imanol Diz Felipe (Colegio vasco) y Rodrigo Gallego Saldaña (Colegio castellano leonés). Sin eliminados. INCIDENCIAS: Partido de Segunda FEBdisputado en el pabellón Presidente Adolfo Suárez de Gijón.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiguió una victoria cómoda en Gijón. La superioridad de los visitantes en defensa y su mayor acierto en ataque les permitió pronto abrir brecha en el marcador ante un Círculo Gijón Baloncesto que no fue capaz de reaccionar en ningún momento y poco a poco vio como el rival iba abriendo brecha para llegar a los çultimos diez minutos con el partido ya decidido. Debutó el base jamaicano Lance-Amir Paul con éxito (11 puntos).

Tras unos primeros compases iniciales, Cáceres Patrimonio de la Humanidad impuso pronto su ley en la pista. Con una defensa asfixiante, los de Jacinto Carbajal ahogaron el ataque de un Círculo Gijón Baloncesto que empezaba a perder balones y fallar lanzamientos, dando alas a los extremeños, que en el minuto 3 de partido ganaban ya de 6 puntos (5-11). No es que fuese una diferencia aplastante, pero sí lo era la sensación de lo que se veía en la pista, con un Cáceres que parecía mucho más cómodo que su rival. Lo intentaban los locales desde el exterior, pero tampoco ahí daba facilidades el equipo visitante, que provocaba dos nuevos fallos en el lanzamiento de su rival y salía bien a la contra para ponerse ya a diez puntos de distancia (5-15, minuto 4).

Paraba el partido el entrenador de Círculo Gijón, aunque a la vuelta eran los extremeños los que golpeaban de nuevo con un triple de Palazuelos (5-18). Poco a poco, sin embargo, el cambio de defensa y las rotaciones introducidas por el técnico de los asturianos empezaban a dar fruto y el conjunto local conseguía frenar la escapada de su rival para ir recortando distancias paso a paso, con un buen trabajo en el rebote y una mejor circulación de balón (11-20, minuto 6). Movía el banquillo también Carbajal, pero los suyos no conseguían ahora imponer el ritmo deseado y acababa pidiendo tiempo muerto el técnico de los visitantes a 2´8 para el final del primer cuarto (13-24). Foreman se hacía dueño de la pelota y a 1´21 del final del cuarto Cáceres Patrimonio de la Humanidad se iba hasta los 17 puntos de renta (13-30), aunque de ahí al final fue Círculo Gijón Baloncesto el que anuló a su rival para firmar un parcial de 7-0 que dejaba el marcador en 20-30.

Reacción

Foreman y Leveque aparecían de nuevo en el inicio del segundo cuarto para sacar del atolladero a los suyos, aunque Cáceres no conseguía parar a Pierre, que mantenía con vida a los suyos (25-36, minuto 13). Pero apretaba Cáceres Patrimonio de la Humanidad en defensa para cortar en seco el ataque de su rival mientras Lafuente se hacía dueño del ataque extremeño y, con 8 puntos consecutivos, colocaba a los suyos a 19 puntos ya de distancia a falta de 3 minutos y medio para el descanso (25-44). No bajaba los brazos el equipo asturiano que, de la mano de Barros, conseguía igualar el juego en la recta final de este segundo cuarto, una igualdad que, sin embargo, jugaba a favor de los extremeños, que conseguían mantener e incluso ampliar su renta para irse al descanso con +21 en el electrónico (34-55).

Segunda mitad igual

Tras el descanso el encuentro entró en una fase de igualdad en el juego. Cáceres d aguantaba los intentos de reacción de su rival y manejaba a la perfección su renta para, aunque no conseguía ampliarla, no permitir al rival acercarse lo más mínimo (39-61, minuto 23).

Pero la esperanza le duraba poco a Círculo Gijón Baloncesto, lo que tardaban Foreman, Paul (buen debut) y Palazuelos en volver a conectar. Metía una marcha más el equipo cacereño mediado el cuarto y, con un gran acierto en el tiro exterior, conseguía dar un nuevo arreón y escaparse hasta los 29 puntos de renta a cuatro minutos para el final del cuarto (42-71). Lo intentaron los locales con un cambio de defensa.

El partido estaba claro. El último cuarto a con un parcial de 0-5 acabó con cualquier atisbo de duda, pero no fue así en ningún momento del duelo.