Fútbol
El Coria busca un reseteo con La Isla como su gran aliado
Tras firmar el peor partido de la temporada, los celestes buscan en casa, donde no han perdido todavía, un gran resultado ante el filial del Tenerife
Vuelve el fútbol este domingo a La Isla de Coria tras una semana complicada para el conjunto celeste, que firmó en Socuéllamos posiblemente su peor partido de la temporada. La derrota por 2-0 ante el colista dejó un sabor amargo en el vestuario y una sensación de oportunidad perdida que el equipo quiere borrar cuanto antes. El reto no será sencillo, ya que enfrente estará el Tenerife B (12:00 horas), un rival directo en la lucha por los puestos altos de la clasificación y uno de los equipos más sólidos del grupo.
El encuentro se presenta como un punto de inflexión en el devenir de la temporada. Una victoria permitiría al conjunto de Rai Rosa pasar página de lo ocurrido la pasada jornada y reforzar su posición en zona de play off, mientras que un triunfo visitante supondría el primer paso atrás serio del curso, ajustando aún más una clasificación que comienza a apretarse con fuerza en este tramo de campeonato.
Durante toda la semana, los celestes han trabajado con intensidad y máxima concentración, con la mirada puesta en este exigente bloque de partidos que el cuerpo técnico ha marcado como decisivo antes del parón navideño. Tras la visita a Alicante para medirse al Ilicitano, el Coria afronta ahora dos encuentros consecutivos en casa: primero ante el Tenerife B y posteriormente frente al Alcalá, compromisos que pueden marcar el rumbo del equipo de aquí a final de año.
En el apartado deportivo, llegan buenas noticias para el técnico. Iñaki León regresa tras cumplir sanción por su expulsión ante Las Palmas Atlético, una vuelta importante para el equilibrio del equipo. Además, tanto Álex Jaraíz como Iván Ramos ya han entrenado con el grupo con normalidad durante la semana y podrían entrar en la convocatoria. La única baja confirmada es la de Hugo López, que se encuentra en la fase final de su recuperación. Ganar es el gran objetivo.
Alineaciones probables
CORIA: Loscos, Currás, Iñaki León, Gonzalo Llerena, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Benji, Adri Pérez, Dawda y Mba
EQUIPO: Aragoneses, Giovani, Martell, Zubeldu, Trilla, Baldé, Costa, Juliano, Omar Sánchez, Ybarra y Yerover
ÁRBITRO: Fernando Moreno (Castilla-La Mancha).
HORA: 12.00
ESTADIO: La Isla de Coria.
