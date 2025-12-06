España jugará dos veces en Atlanta y ante Uruguay en Guadalajara a las 2 de la madrugada

España ya conoce las fechas y las sedes de sus partidos del grupo de clasificación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente se medirán en el grupo H a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Un grupo asequible en el que los españoles se jugarán, a priori, el liderato del grupo en la última jornada ante los charrúas, con Marcelo Bielsa al mando.

Doblete en Atlanta y el tercero en Guadalajara

España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en la ciudad de Atlanta, en un partido que se jugará a las 12.00 del mediodía (18:00 hora española) y con una temperatura que en junio ronda los 30 grados. Los de De la Fuente repetirán sede en el segundo encuentro seis días después, en el que se medirán el día 21 a Arabia Saudí, también a las 18:00 y también en la capital del estado de Georgia. Y por último, la tercera jornada la disputarán el 26 de junio ante Uruguay y cruzarán la frontera porque jugarán en suelo mexicano, en Guadalajara, Jalisco, a las 02:00 de la madrugada hora española.

Calendario de partidos del Mundial 2026 / FIFA

Los dos partidos en Atlanta se jugarán en el Mercedes-Benz Stadium, donde juegan los Atlanta Falcons de la NFL ante 71.000 espectadores y en el que se disputarán ocho encuentros del Mundial. El tercer choque, ante Uruguay, se jugará en el Estadio Chivas, de Guadalajara, en Jalisco, con capacidad para 48.000 espectadores. Un estadio de mal recuerdo para la selección porque aquí se produjo la derrota ante Brasil por 1-0 en el 1986, con el gol de Míchel que no se concedió y luego si se autorizó uno de Sócrates en fuera de juego que decidió el choque. Allí se disputarán cuatro encuentros del torneo. Las dos sedes distan 2366 kilómetros, una distancia que un vuelo directo suele recorrerse en cuatro horas.

El largo camino hasta la final en Nueva Jersey

Si España pasa como primera de grupo, su camino hasta la final de Nueva Jersey pasaría dos veces por Los Angeles (dieciseisavos y cuartos), y otras dos por Dallas (octavos y la semifinal). Si es segunda tendría que jugar en Miami los dieciseisavos, en Atlanta de nuevo los octavos, en Kansas los cuartos y en Miami en las semifinales antes de llegar el 19 de julio a la final en el Nueva Jersey. El partido inaugural será el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México a las 22:00 horas.