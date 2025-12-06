El Mérida, con el reto de frenar al Ourense

El Mérida recibe este domingo a partir de las 12.00 horas al Ourense, el equipo más en forma de la categoría y casi del fútbol español. El equipo gallego ha conseguido en el último tramo de la temporada ganar la Copa Federación, eliminar a dos equipos de Primera División de la Copa del Rey, el último, el Girona el pasado miércoles, y en liga ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en liza, siendo la mejor racha del grupo en este tramo, consiguiendo enlazar tres victorias consecutivas. Así pues, aunque sea un equipo escondido en la duodécima posición de la tabla por su mal arranque liguero, el Mérida tiene por delante el reto de frenar a un equipo lleno de confianza.

El propio Fran Beltrán, técnico emeritense, explicaba que “es un equipo que tuvo un inicio difícil con un proyecto nuevo, que optó por jugar la Copa Federación y fue campeón, además de la Copa del Rey”. Beltrán no ve un problema en ellos en que jueguen tantos partidos, pues argumentaba que “puede ser perjudicial si no se tiene un punto de confianza porque no tienes tiempo para entrenar, pero eso se ha invertido, la suma de partidos le ha venido bien porque han ido construyendo algo sólido. Desde el momento que han invertido la tendencia son el mejor equipo del grupo en las últimas jornadas, campeones de la Copa Federación y de eliminar a dos Primeras en Copa”, por esto avisaba de que “tenemos que ser conscientes de que llega un gran equipo en un mejor momento de forma que el nuestro” y solicitaba a la afición “esa magia y ese rugir que tiene el Romano. Estoy convencido de que por la afición no va a ser”.

A pesar del toque que le dio al vestuario en la rueda de prensa previa al encuentro en la que se quejaba de la actitud del plantel en la última sesión de entrenamiento, “confío en que los jugadores afronten el partido como los últimos tres porque si es así, somos un equipo muy peligroso y difícil de ganar, pero si bajamos un poquito el pistón, un equipo que fue capaz de ganar al Girona, le ganará al Mérida”. Redundando en la acumulación de partidos para el cuadro orensando, el prepardor entendía que “aunque la condición física no sea perfecta en algún momento, será suplido por el estado de confianza”.

Para este encuentro, Beltrán no podrá contar con el sancionado Chiqui ni con los lesionados Javi Lancho, Víctor Corral, Javi Domínguez ni Rui Gomes, siendo Miki Muñoz duda hasta el último momento. Recupera al portero Cacha y Beneit, que no jugó la semana pasada y será de la partida en esta. A pesar del importante número de bajas, la ausencia que más quebradero de cabezas provoca es la de Chiqui, quien se había asentado en la banda izquierda y estaba siendo un jugador muy importante por su número de asistencias y en los lanzamientos a balón parado. Aunque en el resto del plantel, el único cuya posición natural está en esa banda izquierda es Manu Rivas, pero con unas características muy distintas, pues jugaría a pierna buena. El resto de las alternativas pasan por colocar a alguno de los medias puntas o a Artola en dicho costado, pero en ningún caso es su posición natural. En este sentido, el técnico ha afirmado que “no tenemos un perfil como Chiqui, pero ofensivamente sabemos adaptarnos, tenemos alternativas, y buscaremos algo distinto, no vamos a reproducir lo de Chiqui con otro jugador”.

Para el resto de posiciones, a pesar de las ausencias de Lancho y Domínguez en el eje de la zaga, Gaizka Martínez y Luis Pareja, que será una pareja inédita hasta ahora, han demostrado que están en un buen momento de forma.

Elogios mutuos

Por otro lado, si Beltrán no ha ahorrado elogios al Ourense por su gran estado de forma, tampoco lo ha hecho el técnico ourensanista, Daniel Llácer con respecto a los romanos, a los que ha definido como “muy buen equipo. Primero el club, con una estructura que cambió de propiedad y está haciendo las cosas excelentes, con una plantilla con futbolistas y míster top de la categoría”, de hecho, llega a calificar al Mérida como “uno de los grandes de la categoría”. Llácer entendía que “va a ser un reto para nosotros, venimos de una dinámica muy buena y tenemos que intentar alargarla. Nos enfrentamos a un rival que a nivel de sensaciones y de resultados también son buenísimos en el último mes”. Con respecto a las bajas, no podrá contar con Piera por gripe ni con Carmona por fiebre, sin embargo, viajará Rabadan “con opciones de debutar”.

A la hora de analizar más pormenorizadamente la forma de jugar de los extremeños, el técnico indicaba que “es un equipo que, en alguna cosa, se asemeja a nosotros, por ejemplo, sin balón es un equipo muy agresivo que te empareja en muchas ocasiones, que aprieta arriba y quiere robar cuanto antes. En el bloque medio-bajo es un equipo organizado y a través de esa organización volver a ser agresivo y, en ese sentido, creo que se parece a nosotros”.

La semana ha tenido cierta convulsión para los emeritenses por la actuación arbitral sufrida en Ferrol y la sanción de dos partidos para Chiqui. A esto se le suma que el colegiado de este partido es el mismo que la temporada pasada tuvo tres actuaciones desafortunadas contra los intereses del Mérida, la más recordada, el derribo de Carlos Doncel dentro del área en el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Segunda División ante la Real Sociedad B. Por este motivo, Beltrán no quiso entrar en polémicas en la previa y solo pidió “piedad” para este encuentro.