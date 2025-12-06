El Miralvalle busca el cuarto triunfo ante El Plantel GMASB

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle cambia su día y hora habitual como local para recibir este domingo a El Plantel GMASB de Granada en la décima jornada del grupo A de la Liga Femenina 2 (pabellón Ciudad de Plasencia, 17.00), un duelo en el que las placentinas buscarán su cuarta victoria de la temporada ante un equipo que ha perdido siempre que ha jugado como visitante.

El Miralvalle llega a la cita de este domingo tras mostrar mejoría en su juego en las últimas semanas. En su anterior partido como local se impuso 77-71 al Spar Gran Canaria y el pasado sábado se le escapó la victoria en Viladecans en los últimos compases de un encuentro en el que había controlado hasta ese momento. Evitar ese bajón en la recta final del encuentro será una de las misiones del Miralvalle, que necesita empezar a sumar para huir de las posiciones de abajo.

El rival de este domingo, El Plantel GMASB granadino, parece el aceduado para conseguirlo, ya que el cuadro andaluz, que marcha peor en la clasificación que el extremeño (3 victorias y 6 derrotas uno y 2 y 7 el otro), parece el más adecuado para conseguirlo.

Tras este partido el Miralvalle aún tendrá por delante otros dos antes de cerrar el año. El próximo fin de semana, el día 13, difícil visita al Segle XXI para cerrar en casa el sábado 20 frente al penúltimo clasificado, el Basket Almeda de Cornellà de Llobregat.