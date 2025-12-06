Paula Josemaría podría volver con Bea González

La vuelta de Paula Josemaría con Bea González para 2026 es una de las opciones que más peso está ganando tras anunciar la extremeña el pasado jueves que su dupla junto a Ari Sánchez llegaba a su fin después de cuatro exitosas temporadas en las que se han convertido en la pareja femenina con más torneos ganados entre World Padel Tour y Premier Padel (44).

Bea González, La Perla de El Palo, fue la última pareja de Paula Josemaría antes de que la moralejana empezara a jugar junto a Ari Sánchez. Extremeña y malagueña jugaron juntas los últimos torneos World Padel Tour del año 2020 después de que Paula rompiera con Marta Marrero, una dupla que no acabó de cuajar, aunque empezó la temporada ganando.

Paula y Bea tan solo disputaron tres torneos juntas, teniendo unos resultados positivos: cuartos de final en su debut en el Alicante Open, finalistas en Las Rozas Open y cuartos de final en el Master Final. La conexión sobre la pista parecía funcionar, aunque ambas tenían ya proyectos en marcha para la siguiente temporada que les hicieron separar sus caminos.

Esa buena conexión puede ser la que les lleve a volver a jugar juntas, aunque antes las dos tienen por delante un exigente reto en las Barcelona Final. Josemaría jugará ahí su último torneo con Ari Sánchez, que la próxima temporada se unirá a Andrea Ustero. En cuartos, el próximo viernes, extremeña y catalana jugarán contra Ale Salazar y Martina Calvo. Si ganan, en semifinales podrían cruzarse con Bea González y Claudia Fernández, ganadoras de los dos últimos torneos, Dubia y México.