El Al-Qázeres pierde en la prórroga ante el Cajasol

70-CAJASOL SEVILLA: Fanta Gassama (14), Nahia Anitua (5), María Recio (13), Alicia Morales (5), Elizabeth Elliott (16). También jugaron: Carolina Arfinengo (0), Marta Martínez (3), Nuria Sánchez (2), Inés Ríos (6), Ángela Vendrell (0), Sánchez (6). 67-ALTER ENERSUN Al-QÁZERES: Carmen Suárez (2), Nerea Liste (4), Inés Tavares (17), Josephine Filipe (11), Victoria Gauna (11). También jugaron: Lucía Fontela (10), Elena Alonso (0), Clara Prieto (4), Lucía Méndez (8). MARCADOR POR CUARTOS: 17-17, 32-34, 43-42. 58-58 (final) y 70-67 (final tras prórroga. ÁRBITROS: Carlos Betanzos García y Jorge Luis Ibarra Mendoza. Eliminadas las locales Arfinengo y Anisua y las visitantes Nerea Liste, Victoria Gauna e Inés Tavares. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Deportes San Pablo.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura encajó una amarga derrota en la prórroga en la pista del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino por 70-67 tras llegar al final del tiempo reglamentario con empate (58-58).

El conjunto extremeño saltó a la pista sevillana con la consabida baja de Raquel Laneiro por una lesión muscular que ya le impidió jugar hacer dos semanas en su último compromiso liguero que ganaron a domicilio al Bosonit pot 50-63.

El partido comenzó con un equipo local que comenzó por delante en el marcador tras una primera canasta de Elliot, pero el equipo cacereño se puso por delante en el marcador con un triple de la interior Victoria Gauna, que puso el 2-3 a los 2 minutos. Los dos equipos comenzaron erráticos en el tiro en los instantes iniciales del primer cuarto, pero el conjunto sevillano pareció encontrar con más facilidad la canasta rival y le hizo un primer parcial de 10-0, llevadas de la mano de Gassama, que anotó 6 puntos, poniendo a su equipo con una clara renta de nueve arriba (12-3) a los 4 minutos.

Atascados

El Al-Qázeres se quedó atascado en ataque hasta que la portuguesa Inés Tavares, con 5 puntos consecutivos suyos tras una canasta y un triple, y otro enceste de la Lucía Méndez pusieron parcial favorable para las visitantes de 0-7, recortando el marcador hasta el 12-10 a los 7 minutos. Sin embargo, las locales consiguieron llegar al tramo final de este periodo con una renta de tres arriba después de los 2 puntos anotados por Inés Ríos (15-12, 8´). Las extremeñas ganaron en intensidad defensiva en estos dos últimos dos minutos, lo que hizo que se pudiera ir al final del primer cuarto arriba(15-17).

Sin embargo, las sevillanas consiguieron igualar el partido en el arranque del segundo cuarto con una anotación de Gassama, la mejor de su equipo hasta este momento con sus ocho puntos, pero el Al-Qázeres siguió muy concentrado en defensa y haciendo buenas selecciones de tiro, lo que hizo que hiciera un parcial de 0-6 con las canastas de Méndez, más dos tiros libres suyos, y Fontela, que puso la máxima ventaja a su favor de seis (17-23) en el minuto 12 de juego. Las sevillanas consiguieron igualar en el luminoso (23-23, 13´).

Alternativas

Un triple de la portuguesa Filipe puso a las cacereñas con tres de ventaja (23-26) a los 14 minutos. El partido se convirtió en un toma y daca, con ventajas mínimas favorables para uno y otro equipo. Las andaluzas se pusieron de nuevo por delante con un estrecho marcador de 29-28 a los 17 minutos. Sin embargo, la portuguesa Tavares, la mejor hasta el momento de su equipo con 13 puntos en su haber, anotó una canasta y dos tiros libres que le pusieron con tres de ventaja (29-32, 18´). Ninguno de los dos equipos consiguió despegarse en el marcador, pero las extremeñas supieron conservar su ventaja y llegar con dos arriba al descanso (32-34).

Una canasta de Filipe puso a la scacereñas con una renta de tres arriba (35-38), pero fue respondido con un triple de la local María recio, que puso las tablas en el electrónico (38-38) en el minuto 25. El partido se convirtió en una auténtica batalla en defensa y los dos equipos tuvieron problemas para ver la canasta contraria con facilidad. Un triple de la ex del Al-Qázeres, Alicia Morales, puso de nuevo el empate (41-41) en e 27. Una última canasta de Elliot puso al Baloncesto Sevilla Femenino con una ventaja de 43-42 a la conclusión del tercer cuarto.

Todo en el aire

El Al-Qázeres salió mejor en el inicio del último cuarto, realizando un parcial de 0-4, gracias a un tiro libre de Gauna y un triple de Fintela, que les puso con una ventaja de 43-46 en el minuto 32, pero un triple de la local Recio puso las tablas (46-46). La réplica fue inmediata de las extremeñas, que anotaron otro triple por medio de Tavares, que puso el 46-49 en el 33. El conjunto cacereño logró escaparse con cuatro arriba tras una canasta de Gauna y un tiro libre de Liste (50-55, 37´). Una canasta de De Barros, a 32 segundos de la conclusión, puso al equipo extremeño con una ventaja de 55-58, pero un triple de Recio a 21 segundos empató el partido (58-58).

Jesús Sánchez, pidió tiempo muerto, pero en la última posesión Tavares falló el tiro, por lo que se tuvo que ir a la prórroga. En el tiempo extra se puso con una ventaja de cuatro (61-65) en el minuto 3 de la primera prórroga tras un triple de Gauna, pero un parcial de 7-0 en un minuto le dio la vuelta al partido con el 68-65. Al final, las sevillanas ganaron 70-67.