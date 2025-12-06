La Tercera Federación regresa con tres estrenos en los banquillos

Vuelve la competición a la Tercera Federación extremeña. Y lo hace, no con el lapso habitual de una semana, sino con dos por el descanso en el calendario debido a la participación de Extremadura en la Copa de las Regiones de la UEFA. Haber podido manejar de forma beneficiosa ese parón será clave en la decimotercera jornada que se disputa íntegramente este domingo con cinco partidos por la mañana y cuatro por la tarde.

Primero contra último

Y puestos a elegir partidos llamativos, en principio el diseño de la clasificación obliga a detener la vista en el enfrentamiento entre el líder y el colista: Jaraíz-Atlético Pueblonuevo (16.30). Los de La Vera vienen de perder, aunque eso no les impidió seguir primeros en solitario, y los visitantes llevan tres jornadas seguidas empatando, pero sin abandonar el farolillo rojo.

Pendiente de lo que haga el primero estará seguro el segundo, que por su parte tiene que viajar, aunque en un corto desplazamiento: Santa Amalia-Don Benito (17.00). Duelo interesante porque la presión también acecha a los locales que no quieren apartarse mucho de la zona noble.

Y en esa parte alta, destaca el enfrentamiento Puebla de la Calzada-Montijo (12.15). Siempre lo es dado que no hay otro partido en el torneo con menor distancia entre las localidades de origen de los contendientes. Pero, además esta temporada los dos están muy bien clasificados (sexto contra cuarto) y el choque promete. Sin apartar la mirada de la zona alta, el Azuaga-Villafranca (12.15) también pone en juego puntos vitales para ambos que compiten por los puestos claves del torneo.

Primera salida para Ávila

Además, después de estrenar con victoria en casa su cargo, Miguel Ángel Ávila juega su primer partido como visitante tras ser nombrado entrenador del Badajoz. La visita a Montehermoso (16.00) es un partido de la zona media baja, pero con la habitual expectación ante la trayectoria del equipo de la capital pacense. Los montehermoseños, por su parte, se juegan mucho porque han pasado siete jornadas desde su única victoria hasta el momento. En su banquillo debutará Samuel Pérez (exentrenador del Moralo la pasada temporada).

Y precisamente en el club de Navalmoral de la Mata habrá otro estreno. José Antonio Ruiz sustituía esta semana a Dani Pino que decidió dejar el Moralo para incorporarse al cuerpo técnico del Talavera de la Reina. El Calamonte-Moralo (12.00) será escenario de la segunda etapa de Ruiz, ante un rival que sigue sin ganar todavía.

Para intentar salir del trío de descenso los calamonteños (más Montehermoso y Pueblonuevo) tienen como referencia más cercana al Llerenense. En el banquillo del equipo de Llerena se producirá el tercer debut de un entrenador esta jornada con el estreno de Juan Carlos Román. Así las cosas, el Villanovense-Llerenense (12.00) es un choque con tintes de drama para los dos, porque a los problemas en la parte baja de los visitantes se une el dato de que los de Villanueva de la Serena llevan cinco jornadas sin ganar.

Apasionante también el partido Jerez-Cabeza del Buey (12.30), la racha ascendente de los locales se mide ante el equipo de moda en la categoría que defiende su flamante quinta plaza. Y en la previa del Gévora-Diocesano (16.15) los dos aparecen juntos en la tabla y muy necesitados de una victoria que le aleje del peligro de la zona de descenso.

A tres semanas de otro parón, por el descanso navideño, la Tercera Federación vuelve tras un fin de semana sin actividad. Y llega cargada de emociones dispuesta a repartir su habitual dosis de alto interés en el fútbol de Extremadura.