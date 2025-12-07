El Barça vuelve a sentirse invencible en casa arrollando al MoraBanc Andorra

El Barça vuelve a sentirse invencible en el Palau. Su cómodo triunfo sobre el MoraBanc Andorra de este domingo (102-71) asienta una nueva tendencia en el banquillo de Xavi Pascual. Una gran actuación de Joel Parra, que superó su propio récord anotador en ACB con 24 puntos y nueve rebotes, le valió al alero azulgrana el 'MVP' del partido en un triunfo coral del Barça.

Hasta cinco jugadores consiguieron sumar dobles dígitos de anotación en un partido dominado desde la segunda mitad con mayor solvencia por los locales. El Barça, que consiguió volver a dejar a su rival en menos de 80 puntos, confirmó así la buena racha que evidenció su imponente victoria en Euroliga contra el Estrella Roja y se asienta entre los ocho primeros equipos de la Liga Endesa.

Mal inicio

Sin embargo, al prinicpio, la puesta en escena del conjunto del Principado sorprendió al Barça en los primeros compases. El equipo que dirige Joan Plaza marcó el ritmo desde una defensa muy agresiva y, en ataque, aprovechó la envergadura de Pustovyi para generar ventajas ante un cuadro local todavía espeso e incapaz de anotar durante los primeros tres minutos (0-6, min. 3).

Con el paso de los minutos, el Barça fue encontrando su comodidad y sacó a relucir a la cancha el buen entendimiento Shengelia-Punter-Clyburn. Tres triples consecutivos dieron alas al conjunto local mientras que la notable mejora defensiva -liderada por un Hernangómez dominante en el rebote- consolidó la remontada azulgrana al cierre del primer cuarto (16-14).

Pero cuando ese trío pasó por el banquillo reaparecieron los problemas ofensivos. El Barça volvió a atascarse, con porcentajes muy alejados de los que exhibió ante el Estrella Roja y varias malas selecciones de tiro (6 de 14 en triples al descanso). Aun así, la defensa -tan fiable como en Belgrado- sostuvo una ventaja exigua que el exazulgrana Kuric y Evans amenazaban (26-23, min. 15).

Clyburn y Punter al rescate

De nuevo, fueron Clyburn y Punter quienes acudieron al rescate. Los dos estadounidenses, tirando de talento individual, desatascaron ataques espesos y se convirtieron en el martillo que permitió al Barça abrir brecha y marcharse al descanso con su máxima renta hasta entonces (38-30).

Ni el paso por vestuarios alteró el guión. El Andorra trató de responder desde la misma defensa agresiva que marcó el inicio, pero el Barça encontró nuevos actores que se sumaron al impulso de los estadounidenses y empezaron a dar forma a la victoria.

Parra, con un triple esquinado y un 2+1, y sobre todo Hernangómez, que encadenó un mate y grandes acciones defensivas celebradas con rabia —ambos necesitados de una tarde así para apuntalar su confianza—, ensancharon una diferencia que se tornó insalvable antes del último acto (73-51, min.29).

El Andorra acabó hincando la rodilla, incapaz de frenar el martillo pilón del Barça, que no rebajó ni un ápice su intensidad. El equipo azulgrana desplegó un juego coral impecable, en el que incluso Fall y el joven Kusturica tuvieron minutos, cerrando el partido con un contundente 102-71 que supone su quinta victoria liguera, la segunda consecutiva.