BCB, San Antonio y Mérida siguen al mando de la tabla

Vítaly La Mar BCBadajoz, San Antonio Cáceres y Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad continúan formando parte del cuarteto que comanda el subgrupo D-B de Tercera FEB tras sus respectivas victorias ante San Fernando (82-76), Atica Coria (70-80) y Peñarroya (94-72).

Los pacenses conservan el liderato gracias a la diferencia de puntos general. Su triunfo ante el San Fernando se fundamentó en una excelente primera parte, aunque en el tercer cuarto flojearon y eso pudo costar caro. Jake Wojcik fue el líder en ataque (19 puntos) dentro de un buen tono general.

Mientras, sigue sorprendiendo el San Antonio, que esta vez se impuso en Coria del Río en un choque que siempre pareció tener controlado. Espectaculares actuaciones de Jonatao Ndjungu (15 puntos y 19 rebotes), Dani Lara (18 y 5) y Leo López (17 y 6).

Después de un irregular primer cuarto, que dominó Peñarroya, el Mérida remontó y ya llegó con ventaja al descanso (41-37). El tercer cuarto fue una exhibición emeritense, con un parcial de 37-16 que sentenció el partido. El máximo anotador fue Juselino con 29 puntos y Joao con 24 y el máximo reboteador Miguel Yimbu con 22, faceta donde los emeritenses fueron muy superiores.

Vítaly La Mar BCBadajoz-San Fernando. / BCB

El derbi y el CBA

En el derbi extremeño de la jornada, el Lithium Iberia Sagrado confirmó su recuperación frente Hache Publicidad Moraleja: tras perder los cinco primeros partidos, ha ganado los cinco siguientes. El 92-71 deja claro lo sucedido en el Multiusos, con los cacereños imponiéndose en cada uno de los cuatro cuartos.

Por último, el CBA Spain anduvo cerca en Aljaraque de sumar su tercera victoria, pero terminó cediendo (63-58), pagando así su pésimo arranque (22-7 el primer cuarto).