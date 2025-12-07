El Cáceres festeja su «mejor partido de la temporada»

La cara le ha cambiado al Cáceres Patrimonio tras su exhibición del sábado en la pista del Círculo Gijón. El 64-108 supone al mismo tiempo la mejor anotación de su historia y la máxima diferencia, un +44 que da oxígeno antes de afrontar dos partidos esta semana: el miércoles en casa frente al Clavijo y el domingo en Córdoba.

En declaraciones en Asturias, el entrenador Jacinto Carbajal destacó que su equipo consideró clave «focalizar mucho la defensa» sobre los referentes del conjunto local, Joseph Reilley y Tavin Pierre. «Son sus dos generadores y sus dos jugadores que más puntos tienen, y se trataba que no tuvieran cómodos. Ese plan de partido los jugadores lo han llevado no sé si a la perfección, pero sí a un nivel muy alto».

En ataque, puso de relieve que el Cáceres «fue capaz de compartir muy bien el balón. Fuimos capaces de anotar 13 triples con buenos porcentajes. Eso es fruto de buscar siempre la mejor opción».

El debut de Paul

Huelga decir que se mostró muy «muy contento» con el rendimiento de su equipo, calificando el partido como «el más completo y tranquilo de toda la temporada».

Sobre la incorporación de Lance-Amir Paul, Carbajal indicó que «llega un poquito fuera de ritmo y nos estamos conociendo tras varios meses sin jugar, pero es un jugador con mucha energía y verticalidad» y esperó que «nos ayude, muy contentos de contar con él». También se disculpó «si ha molestado» que pidiese un tiempo muerto con el partido decidido. «Hay que estar por encima de estas cosas. No es un insulto ni una falta de respeto. He querido parar el partido porque nos habían metido dos canastas seguidas y no queríamos perder el control. Quería hablar con el propio Paul para que así fuese», explicó.