El Cáceres Uex juvenil, único extremeño que logró puntuar

Mal fin de semana por lo general para los equipos extremeños que compiten en ligas de ámbito estatal. La excepción fue el Cáceres Universidad, que logró sus primeros puntos en la División de Honor Juvenil venciendo al Guadalajara por 6-4. El resultado le sirve para abandonar la última posición. Gran actuación deJavier Merino (tres goles), secundado por Ignacho Melchor, Fernando Ruiz y Diego Méndez (uno).

Los demás estuvieron mal, sin paliativos. En Segunda B, el Grupo López Bolaños no esperaba caer en casa frente al Alcorcón (1-3), un partido en el que nunca se sintió cómodo, firmando un final para olvidar ya que encajó los tres tantos en los últimos siete minutos. El tropiezo le obliga desocupar el segundo puesto. Mientras, el Jerez continúa último tras caer en su visita al Inter Movistar B. El equipo no se rindió pese a que en el primer tiempo encajó un rotundo 4-0 que acabó en 6-4.

También está en problemas clasificatorios el San José, único representante de la comunidad en Segunda femenina. En un arranque desde luego lejos del que tuvo la pasada campaña, es tercer por la cola tras un nuevo revés, esta vez en casa frente al Mioño (1-5). El choque ya estaba cuesta arriba al descanso (0-2).