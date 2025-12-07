El Coria impone su fortaleza en casa y remonta al Tenerife B

2 - CORIA: Loscos, Currás, Iñaki León, Gonzalo Llerena, Jacobo (Álvaro Domínguez, min. 79), Sergio Gómez, Tapia (Mercadal, min. 60), Dawda (Benji, min. 65), Chavalés (Jaraíz, min. 79) Bautista (José Antonio, min. 79) y Mba. 1 - TENERIFE B: Aragoneses, Belza (Marrero, min. 72), Giovani (Baldé, min. 87), Trilla, Martel , Dylan, Omar Sánchez (Gabri, min. 72), Mauro, Viti (Marcos, min. 72), Ybarra y Yerover. GOLES: 0-1: minuto 31, Víti. 1-1: minuto 40, Chavalés. 2-1: minuto 68, Mba. ÁRBITRO: Fernando Moreno (Castilla la Mancha). Mostró tarjeta amarilla al local Iñaki León INCIDENCIAS: Decimocuarta jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Federación, grupo 5. 900 espectadores en las gradas de La Isla.

El Coria logró una victoria tan trabajada como valiosa ante el Tenerife B (2-1), un triunfo que permite a los celestes situarse en la segunda posición del grupo 5 de Segunda Federación y recortar dos puntos al líder, el Rayo Majadahonda. Además, los empates de sus perseguidores amplían ligeramente la distancia en una jornada que devuelve la sonrisa al conjunto de La Isla después del tropiezo de la pasada semana ante el colista Socuéllamos. La reacción, contundente y respaldada por el excelente rendimiento como local del equipo, disipó cualquier atisbo de duda: el Coria sigue siendo un rival formidable en casa.

El filial chicharrero demostró desde el comienzo que no sería un visitante cómodo. Su ritmo alto, la movilidad de sus futbolistas ofensivos y su capacidad para someter por momentos a los celestes plantearon un escenario exigente, lo que hace aún más meritorio el triunfo de un Coria que, jornada a jornada, continúa reafirmando su madurez competitiva y su capacidad para interpretar los tiempos del partido.

El encuentro comenzó con la presión adelantada del conjunto de Rai Rosa, que trató de dificultar la salida de balón tinerfeña para impedir que los visitantes conectaran con su zona de creación. Esa intensidad inicial generó la primera gran ocasión en el minuto 10: Mba, una auténtica pesadilla durante todo el encuentro para la defensa insular, ganó línea de fondo por potencia y cedió a Chavalés, cuyo centro encontró la cabeza de Bautista. El remate salió por poco, pero avisaba de las intenciones del Coria.

Dominio visitante

Con el paso de los minutos, el Tenerife B se adueñó del balón, aunque sin traducir esa posesión en amenazas reales sobre la portería de Loscos, que regresaba al once titular. En el 23, Mba volvió a encender a la grada con un disparo lejano, casi desde 45 metros, que obligó a Aragoneses a realizar una estirada espectacular.

El Coria parecía controlar el escenario, pero en el 31 una indecisión defensiva y una mala salida de Loscos permitieron a Víti adelantar al filial canario. El gol cayó como jarro de agua fría: el Tenerife B se ponía por delante sin haber generado un ataque claro.

Sin embargo, la respuesta cauriense no tardó. En el minuto 40, de nuevo Mba desbordó por la izquierda y su centro, rematado inicialmente por Dawda, fue rechazado por el portero. Chavalés, muy atento, cabeceó el rebote para establecer el 1-1 antes del descanso.

La segunda mitad mostró a un Coria más sereno, asentado y convencido. El dominio territorial creció hasta que, en el 68, llegó el tanto de la remontada. Mercadal, recién incorporado al campo, filtró un excelente pase para Mba, que dribló al portero y definió con calma para firmar el 2-1. Solo dos minutos después, la dupla volvió a conectar, pero esta vez el guineano perdonó un mano a mano que podría haber sentenciado.

El Tenerife B apretó tímidamente en el tramo final, sin encontrar fisuras en el orden celeste. El Coria supo manejar los últimos minutos y cerró un triunfo crucial antes de visitar al Ilicitano, donde buscará mantener el pulso por el liderato.