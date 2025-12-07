España golea a Argentina y termina tercera el primer Mundial de fútbol sala femenino

España cerró su participación en el Mundial con una medalla de bronce que deja sensaciones encontradas: el objetivo era el oro, pero el equipo de Clàudia Pons se despidió con una sólida victoria ante Argentina (1-5), en un partido muy competido que no se resolvió hasta los minutos finales.

El combinado sudamericano llegó a igualar el marcador a cinco del final, pero la reacción española fue inmediata y acabó certificando un triunfo trabajado y merecido.

Desde el inicio, España impuso el ritmo y el control del juego. La circulación de balón fue fluida y las ocasiones se sucedieron con regularidad. Irene Samper y Laura Córdoba obligaron a intervenir con acierto a la portera argentina con potentes disparos exteriores. Pese al dominio, faltaba precisión en la finalización, y el gol tuvo que llegar en una acción a balón parado.

Ale de Paz, con un lanzamiento de falta directa al borde del área, abrió el marcador y puso en ventaja a la selección española.

A partir de ahí, el guion no cambió en exceso. España siguió llevando el peso del encuentro, aunque sin conseguir ampliar la renta. Esa falta de acierto mantuvo a Argentina con vida, consciente de que cualquier error o detalle podía alterar el rumbo del choque. La incertidumbre se mantuvo también en la segunda mitad.

El conjunto español acumuló aproximaciones y movió la defensa rival, pero continuó sin terminar de concretar en los últimos metros.

El partido avanzó hacia un tramo final marcado por la igualdad y el riesgo. Argentina apostó por el juego de cinco para buscar el empate, una estrategia que acabó dándole resultado. Mailén Romero, en una acción con rechace incluido tras un disparo desviado por una jugadora española, devolvió la igualdad al marcador y encendió el desenlace.

La reacción de España, sin embargo, fue inmediata. Con Argentina manteniendo el juego de cinco, Laura Córdoba interceptó un balón en primera línea y definió para recuperar la ventaja. El tanto devolvió la confianza al equipo de Pons, que creció en el último tramo y aprovechó los espacios generados por la apuesta ofensiva rival. A falta de tres minutos, Antía Pérez culminó una transición para firmar el 1-3 y encarrilar definitivamente el bronce.

El cierre lo puso Irene Córdoba con su séptimo gol en el torneo, un registro que confirma su peso en la fase ofensiva del equipo y que rubricó la victoria en un Mundial en el que España no alcanzó la final deseada, pero sí mostró competitividad, carácter y solvencia en su despedida.