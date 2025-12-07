La extremeña Candela Peña, campeona de la Liga Mundial por cuarta vez

La karateca extremeña Candela Peña lo ha vuelto a hacer, y van cuatro entorchados de nivel internacional del más alto nivel. La joven deportista de Herrera del Duque se ha proclamado este fin de semana campeona de la Liga Mundial de Karate (Youth League), que ha tenido lugar en Venecia (Italia).

Y todo ello, con la mejor perspectiva de cara al futuro, ya que Peña ha vuelto a dar otro paso adelante, ya que estrenaba categoría al ser ya cadete.

Candela Peña, en acción. / Cedida

El camino hacia el campeonato ha sido complicado, como comenta su orgulloso padre, Satur Peña. Tras vencer a una competidora alemana con solvencia, se impuso a una canadiense, número uno del ranking, con una puntuación de 23.10 a 24,10 a favor de la extremeña. Después, superó a la egipcia Lashins Ayten, también de altísima calidad.

Imparable

Siguió pasando rondas Candela Peña al vencer a la alemania Goethe Mariel, para medirse a continuación en las semifinales a la egipcia Tanib Hana Hani, ganándola con un trabajo en el que hizo gala de mucho criterio y prestancia competitiva.

El espectacular desempeño de la deportista extremeña tuvo su punto álgido en la final del campeonato, en la que ganó con tremenda efectividad a su oponente, la competidora anfitriona Martina Baretta, una competidora de muy alto nivel que no pudo con la de Herrera del Duque.