Jaraíz y Don Benito no dan tregua en Tercera

La vuelta a la competición doméstica tras el parón deja a Jaraíz y Don Benito más líderes tras aprovechar ambos los tropiezos de sus más inmediatos perseguidores como Azuaga, Puebla de la Calzada o Montijo, mientras que el Badajoz, con su segunda victoria seguida, o el Villanovense, que llevaba cinco encuentros sin ganar, volvieron a sumar de tres para arrimarse al vagón de la parte delantera. Por abajo, Calamonte, Montehermoso o Pueblonuevo siguen sin lograr acercarse a la salvación.

Jaraíz 2-Pueblonuevo 1

Gran triunfo de líder para un Jaraíz que seguirá al frente de la clasificación una semana más, esta vez tras imponerse 2-1 al Atlético Pueblonuevo. Los de Dani Baños son líderes con 29 puntos y el Pueblonuevo es colista.

Santa Amalia 0-Don Benito 2

Tres puntos de oro para el Don Benito, que se impuso 0-2 ante un Santa Amalia que sumó su primera derrota del curso en casa. Todo en un encuentro igualado y marcado por la alta intensidad de ambos. Abrió el marcador Higor Rocha y sentenció Rubén Sánchez en el tramo final del partido. El Don Benito suma 27 puntos y el Santa Amalia, undécimo, tiene 16.

Montehermoso 0-Badajoz 1

Un solitario tanto en propia del Montehermoso le bastó al equipo pacense para llevarse los tres puntos en el segundo encuentro de Ávila al frente del banquillo. Dos de dos que colocan al Badajoz décimo con 17 puntos, a cinco del ‘play off’ de ascenso a Segunda Federación.

Villanovense 1-Llerenense

El Villanovense de Richi Tapia por fin volvió a la senda de la victoria para romper una mala racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. En este caso, el conjunto serón logró imponerse por un pírrico 1-0 ante un Llerenense que hizo buenos méritos para haber logrado mejor botín de Villanueva de la Serena, pero el equipo de Tapia mejoró en lo defensivo y se mostró muy férreo en labores defensivas. De hecho, apenas concedió ocasiones ante un cuadro de la Campiña Sur que dejó buenos destellos, pero que no logró concretar en goles sobre la portería rival. Se adelantó el cuadro local con un tanto de Óscar Muñoz mediada la primera parte y luego tuvo alguna ocasión más para haber ampliado la renta. El Villanovense se acerca a ‘play off’ con estos tres puntos.

Puebla Calzada 1-Montijo 1

El duelo de cercanía de las Vegas Bajas disputado entre el Puebla de la Calzada y el Montijo se saldó con empate a uno en un choque igualado, pero que deja insatisfecho a ambos equipos. Adelantó a los poblanchinos Coronado, pero Edu Reyes logró rescatar un punto para los montijanos. Ambos, en la parte alta de la clasificación, mantienen la diferencia entre los dos equipos.

Azuaga 1-Villafranca 1

Reparto de puntos en otro de los partidos más atractivos de la jornada. En este caso fueron Azuaga y Villafranca los que regalaron un choque igualado para repartir los puntos tras un empate a uno. Se adelataron los azuagueños con gol de Konaté nada más empezar, pero Dani Rodríguez lograba poner las tablas al cuarto de hora de partido. El Azuaga suma ya cinco partidos sin conocer la derrota y el Villfranca suma su tercer partido seguido sumando algún punto.

Jerez 1-Cabeza del Buey 1

Tampoco pudieron pasar del empate a uno el Jerez y el Cabeza del Buey, aunque en este caso con un sabor amargo para los locales, que vieron como un gol de Barranco para los caputbovenses en el tiempo de descuento les privaba de la victoria. Para los templarios marcó Ben Azize. El Jerez se sitúa en mitad de tabla y el Cabeza del Buey continúa en la parte alta.

Calamonte 1-Moralo 1

El Calamonte rascó un importante punto en su casa ante el Moralo, aunque continúa sin conocer la victoria en lo que va de curso. Los de Navalmoral se adelantaron gracias a un tanto de Perdi mediada la segunda parte, pero los locales lograban el empate en el tramo final por mediación de Soga. Los de Cubi siguen en descenso y los visitantes, en el estreno de José Antonio Ruiz, siguen en la zona media.

Gévora 0-Diocesano 0

Gévora y Diocesano no pudieron pasar del empate sin goles en el encuentro que enfrentó a ambos y que les deja en la zona tranquila de con 14 y 13 puntos cada uno.