El Mérida se da otro alegrón en el 95

3-MÉRIDA: Adrián, Jacobo Martí, Gaizka Martínez, Luis Pareja, Vergés, Martín Solar (Capi, min.63), Raúl Beneit, Carlos Doncel (Javi Areso, min.53), Benny (Javi Domínguez, min.76), Artola (Manu Rivas, min.76) y Álvaro García. 2-OURENSE: Álvaro Ratón, Enol Coto, Miguel Prado (César Moreno, min.84), Jelbat, Hugo Sanz, Yuste, Jerin (David Muñoz, min.63), Nacho Castillo (Camus, min.77), Guerrero (Iker Punzano, min.77), Omar (Kensly, min.84) y Amin. GOLES: 1-0 Luis Pareja, min.20; 1-1 Guerrero, min.23; 2-1 Vergés, min.71; 2-2 César Moreno, min.85; 3-2 Álvaro García (p), min.95. ÁRBITRO: Manuel Camacho Garrote. Andaluz. Amonestó a los locales Carlos Doncel, Benny y Álvaro García, y al visitante Miguel Prado. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 3004 espectadores.

El Mérida era conocedor de que el reto de esta jornada era muy difícil, pues iba a tener delante el equipo más en forma del grupo y que llegaba de eliminar a un Primera como el Girona en Copa del Rey. A pesar de que el Ourense estaba en mitad de la tabla por su mal inicio liguero, venía lleno de confianza y lo demostró poniendo en muchas dificultades a un cuadro, el romano, que tuvo que esperar a la última acción del encuentro para conseguir el gol de la victoria (3-2) con un penalti ejecutado por Álvaro García.

Antes se vio un partido muy igualado, no con muchas ocasiones y donde los dos equipos fueron capaces de marcar cuando parecía que estaban peor que su rival.

Los dos primeros avisos fueron locales: Doncel a los cuatro minutos y Álvaro García en el minuto 18 como preámbulo al testarazo, dos minutos después, de Luis Pareja tras un gran centro de Martín Solar en una segunda jugada tras un córner (1-0).

Rápida respuesta

No le dio tiempo al Mérida a saborear el tanto, pues, a los tres minutos, el Ourense, mostrando que no le afecta los contratiempos, enlazó una gran jugada al borde del área que terminó con un mano a mano de Guerrero que culminó con una gran picada a la salida de Adrián (1-1).

El marcador se movió por dos veces, pero el tipo de partido no lo hizo. Los dos querían tener el balón y ambos se mostraban incómodos cuando no lo tenían. La diferencia es que los locales preferían el espacio para atacar, mientras que los visitantes enlazaron varias transiciones a un toque de mérito. Sin embargo, ambos porteros tocaban más balones con los pies que con las manos por la mala puntería de los rivales.

Doncel lo volvió a intentar por dos veces: en el minuto 26, después de llegar a la línea de fondo buscó un centro atrás, le llegó el rechace y disparó arriba con muy poco ángulo, y seis minutos después, esta vez en una situación bastante centrada, pero le cayó a la derecha, tras una buena jugada por la izquierda entre Benny y Álvaro García.

Tras un acercamiento de cada uno sin mucho peligro, Álvaro García pudo adelantar de nuevo a los locales en la última acción del primer acto, pero no consiguió enganchar bien el remate al borde del área chica tras un centro desde la derecha.

Dificultades

Se antojaba que iba a tener mucha dificultad el partido para el que quisiera llevarse los tres puntos por lo que se había visto en el primer acto.

A los nueve minutos de la reanudación, Doncel hizo una gran jugada individual desde la banda hacia el centro, terminó en el suelo, el colegiado le amonestó por simular penalti y el banquillo emeritense no pidió la revisión, sin embargo, esa jugada provocó, además de la lesión del propio jugador, que tuvo que ser sustituido, que su equipo reaccionara del letargo en el que parecía que se había metido el encuentro.

En los minutos siguientes, los emeritenses fueron capaces de robar rápido al rival en campo contrario y de merodear el área contraria, aunque sin generar ninguna ocasión clara. Dicha reacción duró hasta que tuvieron que salir las asistencias para atender a Martín Solar, quien también tuvo que ser sustituido unos minutos después, aunque el futbolista quería seguir. El equipo notó bastante su ausencia.

La reacción visitante llegó a balón parado en dos acciones, un córner y una falta lateral, que afortunadamente para los emeritenses no consiguieron ser rematados de manera eficiente. Lo que está claro es que este tipo de jugadas en el plano defensivo es donde más margen de mejora tiene el cuadro emeritense.

Como se ha citado con anterioridad, cuando mejor estaba uno, marcaba el otro, y eso fue lo que ocurrió con el tanto de Vergés para volver a adelantar a los locales. Era el minuto 71, el lateral centró desde la izquierda con su pierna menos hábil, la derecha, el centro se fue envenenando y se terminó colando en la portería de Álvaro Ratón en el segundo palo (2-1).

El gol sintió muy bien a los locales que empezaron a completar sus mejores minutos en el partido, aunque sin conseguir poner la rúbrica al choque. Esto lo aprovechó el cuadro gallego, al que los cambios mejoraron, pues César Moreno, el primer balón que tocó al entrar al partido fue el cabezazo tras un córner que sirvió para empatar en el minuto 85 (2-2). Solo dos después, David Muñoz pudo poner la remontada gallega pero su remate, al borde del área chica, se fue arriba.

El 3-2

Ya en la prolongación, el Mérida tiró de coraje y pudo también conseguir marcar tras varios rechaces, hasta que llegó en el 93 el centro de Javi Areso que, tras rozar en un defensa, cogió altura, lo que aprovechó Capi para adelantarse a la salida de Ratón, quien se llevó por delante al romano cuando ya había rematado. El colegiado no lo dudó, pitó la pena máxima, y aunque tuvo que ir a revisarla, pues el banquillo visitante lo pidió por una posible falta previa de Javi Areso en el inicio de la jugada, no cambió de opinión, y Álvaro García engañó al portero para que los tres puntos se quedaran en el Romano José Fouto.

Lo peor del partido es que Doncel ha visto la quinta amarilla, con lo cual, los emeritenses saben que no lo tendrán ni a él ni a Chiqui para la siguiente jornada por sanción, a expensas de si se vacía la enfermería.