El Miralvalle arregla en la prórroga su bajón

76 - HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE: Marta Pérez (11), Victoria Michel (4), Pauline Laurenson (14), Sydney Brown (12) y Cristina Lázaro (17) -cinco inicial- Lucía Navas (9), Guadalupe López (9) y Abigail Zurita (0). 67 - EL PLANTEL GMASB: Carmen Villanueva (13), MaríaSánchez (12), Laura Fernández (0), María Arrieta Díaz (5), Odeth Betancourt (17) -cinco inicial- Rosa Revueltas (9), Odett Schlegl (2), María del Mar García (3), ThioroSene (2). MARCADOR POR CUARTOS: 18-11, 42-27 (descanso), 58-43, 63-63 (final del tiempo reglamentario), 76-67 (final prórroga). ÁRBITROS: Hamed Abdel Lah y Martín Vicente. Eliminada la local López y las visitantes Villanueva y Revueltas. INCIDENCIAS: Décima jornada en el grupo Ade la Liga Femenina 2. Partido disputado en el pabellón Ciudad Deportiva de Plasencia.

Cuarta victoria de la temporada del Hierros Díaz Extremadura Miralvalle. Aunque llegó a base de mucho sufrimiento ante El Plantel GMasB granadino (76-67).Y es que las chicas de Adrijana Knezevic tenían controlado el partido hasta que una doble técnica las descentró y encajaron un parcial de 5-21 en el último cuarto forzando la prórroga. Las granadinas fueron un duro rival, pero acabaron pagando su gran esfuerzo físico en los cinco minutos de prolongación.

Un parcial de 9-0 permitió al conjunto cacereño mandar en el marcador en los primeros seis minutos (13-5), lo que obligó al técnico visitante a solicitar un tiempo muerto. Su equipo se había atascado en los cinco puntos. Supieron reaccionar el conjunto granadino con un 0-6 de parcial y ajustar el luminoso (13-11).

Pero al final del primer cuarto, las locales recuperaron terreno (18-11). En el segundo cuarto, se mantuvo el guión en los primeros minutos con dominio del Miralvalle (23-11). Sin embargo, un parcial de 0-5 (23-16) hizo que Knezevic detuviera el partido. Los triples de las placentinas las alejaron aún más de su rival (35-19). La máxima diferencia llegó casi al final de la primera parte con un +17 (42-25). A la conclusión, 42-27.

Segunda parte

Tras el descanso, mejoró el GMasB para situarse a nueve puntos (46-37). Se pasó por ecuador del tercer cuarto con 50-39 con un triple de Cristina Lázaro. A pesar de ello, el partido aún estaba en el aire. Las diferencias se mantuvieron hasta el final del periodo (58-42). Y es que el Miralvalle supo administrar perfectamente su ventaja en unos diez minutos muy igualados. En los últimos diez minutos, las andaluzas consiguieron reducir distancias (60-50). Se llegó a los últimos cinco minutos con 63-56.

Aparecieron los nervios en las jugadoras del Miralvalle. Y más cuando Revueltas, un auténtico dolor de cabeza para la defensa local, situó el 63-60, a 2:20’ para el final. Betancourt acortó aún más la desventaja (63-61). La venezolana igualó posteriormente (63-63). Hubo prórroga pese a que los dos equipos tuvieron la opción de la victoria.

En el tiempo extra, el GMasB, agotado físicamente, no tuvo opciones y acabó perdiendo por un parcial de 13-4.