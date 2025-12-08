Ávila: «Los grandes objetivos se logran desde el día a día»

Tras sumar la segunda victoria consecutiva en la visita a Montehermoso, Miguel Ángel Ávila atendió a los medios de comunicación para analizar la actuación completada por los suyos. El técnico cacereño se mostró satisfecho con los tres puntos logrados aunque insistió en que el equipo tiene «mucho margen de mejora».

«El partido ha seguido vivo hasta el final. Tenemos que dar por buenos los tres puntos pero hay que aprender a solventar mejor las situaciones de ataque», confesó el preparador blanquinegro.

Sobre la expulsión de Barrena, que como mínimo le hará perderse el choque ante el Jaraíz, Ávila reconoció no haber visto nada a pesar de estar muy cerca de la acción y lamentó perder al jugador ya que «nos jugamos mucho y todos son muy importantes».

En cuanto a las bajas, expresó su optimismo en la recuperación de Sergio Tienza, confesó que con Alegría hay que tener paciencia y que se intentará recuperar a David Calles para el domingo.

Por último, el técnico reconoció que el club se encuentra «en una situación complicada» pero que deben «centrarse en lo inmediato». «Los grandes objetivos se logran en el día a día. Hay que ser humildes, apretar porque tenemos mucho margen de mejora y hacer más cosas bien para ser un equipo que realmente quiera ascender, que es el objetivo marcado por el club», finalizó.