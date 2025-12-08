Fútbol. Primera Federación
El Cacereño se centra ya en el Zamora tras otra decepción
«Estamos seguros de que esta situación va a cambiar», proclama el defensa Javi Barrio
J. O.
El Cacereño intenta curar una semana más las heridas de una derrota en casa, esta vez ante el Racing Ferrol por 0-1 el pasado sábado. Los días felices tras vencer en Talavera la jornada anterior parecen lejanos, aunque es obvio que toca levantarse e intentar relanzarse con otro partido en casa: el próximo viernes a las 21.15 horas frente al Zamora, de nuevo en el Príncipe Felipe.
«Es una pena, pero también dice mucho de nosotros que un equipo que está arriba, construido para subir, no nos haya hecho gran peligro», afirmó Javi Barrio tras el choque ante el Ferrol, buscando un consuelo que resulta difícil de encontrar si se mira la clasificación. Los verdes son antepenúltimos con 14 puntos, aunque tiro de piedra del primer equipo en zona segura, la Ponferradina (decimoquinto con 17 tras igualar este lunes ante el Unionistas, 2-2, en el últmo choque de la jornada).
Barrio sí reconoció que el Cacereño se encuentra «en una situación complicada», para a continuación matizar que «ves nuestros partidos y competimos cada semana. Creemos que esto va a cambiar, estamos seguros de ello», reiteró.
Respecto a la cita ante el Zamora, confío en «poder redimirse». «El secreto del éxito es seguir trabajando, luchando y creciendo como equipo», sentenció. Al menos él lo ha logrado a nivel individual, pasando de no jugar casi nada a la titularidad en dos últimos partidos.
