El Extremadura se atasca en su noche mágica

Ficha: Extremadura 1-1 Linares EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Rober Correa, Cano, Tala, Luis Nicolás, Marco Manchón (Núñez, m.81), Robe Moreno (Fran Rosales, m.46), Zarfino, Barace, Dieguito (Usama, m.68). LINARES: Barrios; Manny (Aguado, m.33), Joao, Lara, Hugo Díaz (Fuentes, m.61), Diego, Cano (Michael, m.75), Aranda, Becken, Menudo, Víctor (Israel, m.75). ÁRBITRO: Roberto Carralero (Castilla-La Mancha). Amonestó con amarilla a Tala; y a los visitantes Becken y Menudo. Expulsó con roja directa a Samu Hurtado (minuto 44). GOLES: 1-0 Dieguito, min.35; 1-1 Hugo Díaz, min.39. INCIDENCIAS: 3.500 espectadores en el estadio Francisco de la Hera.

El Extremadura se atasca en liga. El empate logrado ante el Linares en su llamada 'noche mágica' terminó con sabor amargo, a pesar de haberlo logrado con inferioridad numérica durante toda la segunda parte. Los azulgranas, que se vieron superiores durante la primera mitad, jugaron condicionados por una rigurosa expulsión directa de Samu Hurtado en el epílogo del primer acto que terminó siendo determinante y que deja a los de Cisqui con cuatro partidos consecutivos en liga sin ganar, la peor racha de la temporada.

Mereció más el Extremadura, sobre todo en una primera parte en la que volvió a pecar de falta de efectividad. Cisqui apostó de nuevo por Zarfino en punta acompañado de Robe Moreno, dejando a sus tres teóricos delanteros (Frodo, Callejón y Maikel) en el banquillo. Ningunó jugó y fue el uruguayo el que terminó todo el partido de nueve.

La primera gran oportunidad fue para Luis Nicolás, con un disparo lejano que Barrio logró despejar a córner. Poco después, Dieguito tuvo una de las suyas con un disparo mordido que se marchó fuera. Y, seguidamente, un saque de esquina de Dieguito lo remató Rober Correa al larguero.

Sembraba el pánico el Extremadura a balón parado y en otro córner de Dieguito, Cano remató a boca jarro y Correa remató de nuevo a la madera.

Encontró el gol el Extremadura en una buena jugada combinativa por banda derecha que acabó con centro de Samu Hurtado, un buen rebote peleado por Robe Moreno y un disparo de Dieguito ajustado para hacer el 1-0.

Pareció el Extremadura encontrar el gol y dejar el partido encarrilado, pero a los pocos minutos, mazazo. Centro desde la derecha y remate colocado de Hugo Díaz al que Robador no llega. Empate a uno. El Linares, máxima efectividad. El Extremadura, errático de cara a puerta.

La cosa se complicó antes del descanso con la expulsión de Samu Hurtado, que llegó a destiempo a un despeje arrollando al jugador del Linares. El árbitro interpretó excesiva fuerza y altura en la patada y mandó al almendralejense a la ducha con roja directa. Partido nuevo.

Condicionado por la inferioridad, el Extremadura entregó la pelota al Linares en la segunda parte y, sin balón, los de Cisqui sufren y no dominan. Aún así, Zarfino tuvo una muy clara a la salida de un córner para marcar el segundo, pero su remate se marchó fuera. También lo pudo ganar el Linares, pero el remate de Becken con todo a favor lo acabó parando Robador en una manopla salvadora.

El empate deja al Extremadura quinto, todavía en playoff, pero ve como el Águilas se escapa a cinco puntos y como los de atrás aprietan. La Copa y la falta de punterían son peajes que al Extremadura le ha tocado pagar en este mes de diciembre.