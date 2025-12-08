El Extremadura valora de forma positiva el empate ante el Linares

El Extremadura empató 1-1 con el Linares Deportivo en la jornada 14 del Grupo 4 de la Segunda Federación, encuentro disputado el domingo a partir de las 22.30 horas del domingo en el estadio Francisco de la Hera. Los azulgranas se adelantaron en el minuto 35 por mediación de Dieguito, pero poco después, en el 39, Hugo Díaz igualó. El marcador no se movería y hasta tiene mérito que los locales aguantasen así toda¡ la segunda parte, que jugaron íntegra con uno menos por la expulsión por roja directa de Samu Hurtado.

A nivel clasificatorio, el conjunto de Almendralejo es quinto con 23 puntos, pagando así el hecho de llevar cuatro encuentros sin ganar. El próximo domingo intentará romper esa racha con la visita al Club Deportivo Minera (12.00)..

Igualdad y orgullo

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Francisco Javier Diosdado, ‘Cisqui’, hizo una valoración «positiva en líneas generales porque el equipo ha terminado haciendo un esfuerzo tremendo. Hemos hecho una buena primera parte, con muchas opciones de poder otra vez haber marcado».

El entrenador reconoció que un desajuste en el 1-1 y la expulsión influyeron de manera importante en el desarrollo de la segunda mitad del partido. Sin embargo, resaltó que el equipo supo defender bien: «Y lo que es algo positivo de la segunda parte es que el equipo ha sabido defender muy bien».

Cisqui explicó que el planteamiento del partido se hizo sin delanteros puros, buscando llegar por las bandas y aprovechar el juego aéreo, acorde a las características de los jugadores disponibles: «De hecho, hemos arrancado con bastantes ocasiones la primera parte una vez que nos hemos asentado y luego con bandas ofensivas como era Dieguito y Balace. Era el planteamiento que teníamos desde el principio».

A pesar de no haber conseguido la victoria, el entrenador se mostró satisfecho con el esfuerzo y la actitud del equipo: «Cuando no se puede ganar, por lo menos no perder, ¿no?». Valoró especialmente la capacidad de adaptación y la solidez defensiva mostrada.

De cara al futuro, el objetivo será seguir trabajando para mejorar en la transición y la creación de ocasiones de gol, especialmente cuando se juega con un jugador menos: «No quiero decir con esto que yo me conformaba con el empate porque Usama ha gozado de una gran ocasión. Teníamos claro que las transiciones debían ser rápidas», apostilló.