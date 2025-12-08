El Jarandilla se sitúa al frente de la clasificación de Tercera

La igualdad sigue siendo el denominador común en la Tercera extremeña de fútbol sala. El equipo de Jarandilla de la Vera es el nuevo líder después de la 13ª jornada del campeonato disputada el pasado fin de semana. No hay nada claro en ninguno de los puestos clave del torneo. Ni siquiera el listado de los equipos que jugarán la Copa de Extremadura, que formaran los seis primeros al final de la primera vuelta, cuando faltan dos jornadas para llegar al ecuador del torneo, justo cuando se alcance dentro de quince días el descanso navideño.

Torrecillas cambia el liderato

El partido clave de la jornada fue el Torrecillas 6-Bambatam Rena 3. Otra vez fuera de casa perdieron los reneros, esta vez ante un rival que este año va a por todas. Los goleadores locales fueron Alex, Roberto, Julen, Maikel, Mario y Miguel Ángel y los visitantes Juan, Alejandro e Iker.

Beneficio indirecto de este partido para el ganador de un duelo que derrochó acierto anotador: Jarandilla 13-Arroyo Ferroluz 5. Los veratos reforzaron su liderato a golpe de goles aprovechando que los de Arroyo de la Luz siguen perdiendo fuelle (aunque llegaron a ir ganando 1-3). La goleada local se la repartieron Luis 3, Roberto 3, Koscielny 2, Jorge 2, David, Albarrán y Alberto; por los visitantes marcaron Mario López 2, Juan Manuel 2 y Álvaro.

Y en su visita a Burguillos del Cerro se dejó dos puntos el Colegio San José que le hubieran alzado al primera lugar, tras empatar 2-2. Goles de Fernando y Sergio por un bando y Batalla y Javi Burgos por el otro.

Victoria de gran importancia fue la del Granja por 2 a 7 en Castañar de Ibor. El vigente campeón de la fase regular dejó atrás tres empates seguidos. Álvaro y Daniel marcaron por los locales y Parra 2, Juanmi. A. Sánchez, Jesús Pila, Alex y Manu lo hicieron por los visitantes. Muchos goles también en el duelo comarcal: Ciudad de Almendralejo 6-Alfar Salvatierra 5, en un emocionante e igualado enfrentamiento. Goles locales de Aitor 2, Fernando, Carlos, Antonio y Rodrigo y visitantes de Juan 2, Alejandro, Abel y un rival en propia meta.

Además victorias locales de dos históricos en proceso de recuperación en la tabla. Por un lado: Cáceres Uex 5-Villagarcía 3, con goles de Fer Ruiz, Cano, Peke, Ojalvo y un rival en propia portería en el bando ganador, y Sergio, Juan Manuel y Jesús en el perdedor. Y por otro: Fex Multiseguros Navalmoral 4-Badajoz GV Energía ACV 1, con tantos de Sergio 2, Iván y Seta en el equipo moralo y de Visea en el pacense.

Cerró la jornada en la matinal del domingo el Casar 2- Buhersa Fyerpa Talayuela 4; se eleva en la tabla el equipo tabaquero con tres victorias seguidas. Daniel y Pañero marcaron en los locales, mientras que en los visitantes lo hicieron Ousama 2, Boraoud y Tripi.

Clasificación y próxima jornada

El equilibrio de fuerzas mantiene la emoción en todos los frentes competitivos del torneo. Jarandilla y Bambatam Rena encabezan la clasificación con 27 puntos; Torrecillas y Colegio San José tienen 26 completando un apretado cuarteto de virtuales clasificados para el playoff de ascenso a Segunda B. Muy cerca está el Granja con 25 y la sexta plaza, para completar la media docena de equipos que jugará la Copa, se la disputan Arroyo Ferroluz y Fex Multiseguros Navalmoral, ambos con 21 puntos. En el centro de la tabla Ciudad de Almendralejo tiene 19 puntos, un enrachado Buhersa Fyerpa Talayuela suma 18, Cáceres Universidad 17 y Alfar Salvatierra 16. En la pelea por evitar las tres últimas plazas, que condenan al descenso, tienen Villagarcía 12 puntos, Casar de Cáceres y Castañar de Ibor 11, Burguillos del Cerro 10 y Badajoz GV Energía ACV 8.

El próximo fin de semana, del viernes al domingo, se jugarán los partidos de la penúltima jornada de la primera vuelta. Decisivos para casi todas las seis plazas que llevan a la Copa de Extremadura. En casa juegan los colíderes: Jarandilla-Talayuela y Rena-Castañar. Además el San José recibe a Navalmoral y el Cáceres viaja a Granja de Torrehermosa.