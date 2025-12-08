Mba elogia a Rai y le ve clave de su buen papel en Coria

Domingo Mba, jugador del Coria, mostró su satisfacción por la victoria de su equipo ante el Tenerife B (2-1). «Era un partido muy complicad contra un filial que es muy difícil. Hicimos un buen trabajo para poder sacar los tres puntos que necesitábamos después de un partido tan malo como el que hicimos el último fin de semana», comentó el delantero ecuatoguineano.

Es una de las caras de referencia en el conjunto de Rai Rosa tras haber llegado este verano procedente del Colonia Moscardó. «Hay un entrenador que confía mucho en mí y unos compañeros que creen mucho en mí, en mis habilidades, en lo que puedo aportar. Me animan mucho, especialmente cuando las cosas no me están saliendo. Siempre están apoyándome, dándome confianza, y eso es algo muy importante para cuando quieres dar lo mejor de ti, te hace sentir cómodo», contó.

Mba ahondó en la cuestión del técnico: «El entrenador es una persona que te aprieta y te exige mucho, pero lo hace porque sabe que tú puedes dar más. Eso es algo que al final, cuando sientes ese apoyo, hace que trabajes mejor y hagas mejores partidos y te esfuerces más. Me está viniendo muy bien estar con Rai y con el resto de mis compañeros», dijo.

Respecto a su estilo y su creciente utilización como ariete, confesó que está igual de cómodo «jugando de cara o yendo al espacio, peleando con los centrales». «He jugado en todas las posiciones y como ‘nueve’ también estoy a gusto», añadió. En su haber hay ya tres goles, «pero creo que estoy teniendo más ocasiones que debería aprovechar. Y también ser más directo, porque podría hacer más daño si fuese así, finalizando con un tiro o un centro bueno. El entrenador me lo exige y voy a seguir mejorando. Con la confianza que me da, no creo que haya límites». También descartó marcharse en enero a algún club de superior categoría. «Estoy muy bien aquí», zanjó.