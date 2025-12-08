El Mérida ya muestra la profundidad de su armario

Había sido una semana para el Mérida de mucha distracción entre decisiones arbitrales y sanciones, a lo que hay que sumar el aumento de lesionados y una sesión de entrenamiento exigente del viernes, según el propio entrenador: «El viernes les apreté muy fuerte, el sábado hicieron uno de los mejores entrenamientos de la temporada, seguramente más exigente de lo que debe ser para un prepartido, pero el equipo responde así», por eso Fran Beltrán se mostraba «muy contento» tras la victoria ante el Ourense (3-2).

Los momentos previos al partido también fueron bastante atípicos, pues, por primera vez que se recuerde, la afición pitó al colegiado al salir a calentar por actuaciones previas; sin embargo, Beltrán destacó al final que «hoy ha habido un buen arbitraje, no condicionó el resultado».

Los tres puntos conseguidos colocaron momentáneamente a los emeritenses en la cuarta posición, pero el empate del Real Madrid Castilla y la victoria a domicilio del Real Avilés terminaron por colocar al cuadro romano en el sexto puesto, empatado a 24 puntos con el equipo asturiano. «No miro demasiado la clasificación», afirmaba Beltrán, quien entendía que en esta categoría «no hay zona media o zona tranquila; aquí una mala dinámica te lleva a luchar por la salvación y una buena a hacerlo por el quinto puesto».

Elogios a público y equipo

Al final del partido, lo primero que quiso destacar el técnico era que «hubiera sido imposible ganar sin jugar en el Romano», llegando a afirmar que su equipo había jugado «en superioridad numérica por el apoyo, contra el mejor equipo de las últimas semanas, que venía de eliminar al Girona y que ha estado muy bien».

Por encima de todo, el técnico hizo una «mención especial» a sus jugadores «porque están siendo semanas difíciles de lesiones y sanciones»; de hecho, sorprendió que entrara en la convocatoria Javi Domínguez, a quien descartó en la previa, y terminó jugando «con una fractura». Destacó que, a pesar de las vicisitudes que está viviendo el plantel, «se mantiene el espíritu, la competitividad y las ganas de ganar». En este sentido, cada vez son más jugadores los que están teniendo protagonismo. Para el encuentro de este domingo, Beltrán utilizó como pareja de centrales inédita a Luis Pareja y a Gaizka Martínez, que desarrollaron los dos un gran encuentro; Artola, por su parte, disfrutó de su primera titularidad en Liga; otros jugadores como Capi y Manu Rivas tuvieron minutos suficientes como para demostrar que pueden ser útiles para el equipo, sobre todo hasta el parón navideño, pues el propio técnico reconocía que van «a sufrir» por las numerosas ausencias.

De momento, para el próximo domingo (12.00 horas) en El Prado, ante el Talavera, son seguras las ausencias por sanción de Chiqui y Carlos Doncel, a la espera de las noticias que vaya dando la enfermería.

A pesar de los cambios de cromos obligados, Beltrán tenía claro que «en los primeros meses de competición teníamos que hacer grandísimos partidos para sumar y en los últimos meses estamos teniendo una competitividad que nos está permitiendo en días en los que hay bajas y no se está tan acertado, que puedas seguir ganando. La inercia es positiva, pero hay que ser conscientes de que los partidos no se ganan por la inercia».

Al final, la semana que empezó convulsa tuvo un final feliz y todo esto con Sergi Guilló desde el palco, que, a la postre, sirvió de talismán.