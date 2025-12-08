Misión cumplidísima del Al-Qázeres ante el Santfeliuenc

70 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (3), Carmen Suárez (3), Josephine Filipe (17), Nerea Liste (20), Victoria Gauna (6) -cinco inicial- Lucía Fontela (10), Lucía Méndez (11), Blanca Rosco (0), Celia González (0), Elena Alonso (0), Clara Prieto (0). 57 - CB SANTFELIUENC: Jana Nogués (6), Xenia Salzman (0), Cristina Gil (3), Laura Salmerón (7), Aicha Meite (4) -cinco inicial- Ashtynne Marotte (4), Itsaso Conde (2), Martina Muñoz (2), Angelica Tibe (7), Adama Coulibaly (4), Emilia Tenbrock (8), Sira Parés (10). MARCADOR POR CUARTOS: 26-18, 39-27 (descanso), 53-43 y 70-57 (final). ÁRBITROS: Alberto García y Encarnación Hernández. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Encuentro de la octava jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

Cumplió el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura su misión de vencer al colista de la Liga Femenina Challenge, el Santfeliuenc (70-57), y al mismo tiempo enmendar el borrón que echó el sábado en la visita al Cajasol Baloncesto Sevilla, cuando cayó en la prórroga. Justo antes de que el calendario se endurezca, el conjunto de Jesús Sánchez puede presumir de una excelente sexta plaza que hoy por hoy le daría acceso a regresar a los ‘playoffs’.

No está nada mal, por ahora, si se tiene en cuenta que, dentro de una plantilla escasa de efectivos que ha sufrido recortes económicos, ahora hay que lidiar con la lesión de una titular, Raquel Laneiro, sin que haya llegado sustituta alguna. Pero si hay algo que se le da bien a este entrenador es hacer de la necesidad, virtud.

Vale que el Santfeliuenc -hasta esta temporada asociado con el Barcelona- es probablemente el equipo más flojo de la competición, pero es que lo mantuvo a raya desde el primer minuto. Sin despegarse a lo bestia, sí que estuvo siempre la impresión de que era imposible que las catalanas, con su juego alegre, pudiesen remontar.

Dos referentes

La atípica tarde de lunes en el Multiusos -en la que se recuperaba el partido aplazado de la octava jornada- tuvo dos nombres propios fundamentales. El primero, el de Josephine Filipe, cuya explosión anotadora en el primer cuarto sirvió para un despegue que ya no tendría vuelta atrás (26-18, min. 10). Es llamativo el caso de la ala-pívot portuguesa, dotada de una excelsa calidad, pero que adolece de una regularidad que, claro, si tuviese, ya no estaría en Cáceres.

Otra que volará tarde o temprano, si sigue así, es Nerea Liste, con la que Sánchez está haciendo casi un voluntariado. Dejando atrás un pésimo año en el que su equipo, el Arxil, solo ganó un partido de 30, la pívot va dando cada vez mayores lecciones, sobre todo de fundamentos de la vieja escuela de los pívots. Si Filipe empezó el trabajo, ella lo terminó en una segunda parte para recordar.

Y es que al descanso la mitad del trabajo estaba hecho (39-27), pero el Santfeliuenc no pareció dar signos de que su largo viaje fuese en vano. Buscando el contragolpe cada vez que podía, fue ‘haciendo la goma’ sin llegar a acercarse de verdad. Y cuando había un atisbo de que podía hacerlo, el Al-Qázeres cortaba de raíz cualquier tentativa, metiendo buenos balones dentro a la vista de que la vía de los triples se había secado. Acabó justo como le gusta: con el partido decidido y pudiendo dar minutos a las canteranas. Llegaron a coincidir tres en pista: Blanca Rosco, Elena Alonso y Celia González.

El próximo sábado ante el Azul Marino Mallorca Palma, líder invicto, será casi seguro muy distinto todo, pero el Al-Qázeres ya tiene víveres para pasar el invierno.