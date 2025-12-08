Xabi Alonso se disfrazó de Mourinho y Carvajal asaltó al árbitro: "El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa"

Xabi Alonso había mostrado hasta ahora una versión elegante, evitando calificar las actuaciones de los árbitros por más que no haya compartido algunas de las decisiones que ha sufrido el Real Madrid hasta ahora. Pero la derrota ante el Celta, con tres expulsiones madridistas, el tolosarra sacó su perfil más mourinhista y cargó duramente contra el colegiado Alejandro Quintero.

Xabi: "El árbitro nos ha desquiciado"

Estas fueron las palabras de Alonso a la pregunta de su valoración del árbitro. "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. Nos ralentizaba y estaba permisivo con el Celta. No me ha gustado su actuación. Ha sido muy discutible. Nos ha descontrolado y nos ha sacado del partido en algunas fases. No me ha gustado su actuación", concluía en la sala de prensa.

Xabi también se escudó en la lesión de Militao para justificar el mal juego del equipo blanco, que ni fluyó en ataque ni desplegó una presión que inquietase en ningún momento al Celta de Giráldez. "Todos estamos enfadados no era el partido ni el resultado que queríamos. Desde el inicio la lesión de Militao nos ha hecho daño. Y luego hemos ido ajustando cosas pero no ha salido el partido que queríamos. Son solo tres puntos y queda mucha liga. Lo mejor es que el miércoles tenemos el partido de Champions con el City", declaró. Alonso también fue preguntado por su continuidad en el banquillo y si siente que se juega el puesto ante el Manchester City de Guardiola el próximo miércoles: "Esto lo sacamos estando todos unidos, sabiendo que esto es fútbol. Podemos revertir la situación. Un partido malo en casa se puede tener. Sabemos cuál es la autoexigencia en este club. Hay que mirar hacia adelante. El miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos el sabor de boca".

Carreras, al árbitro: "Eres malísimo"

Tres jugadores del Real Madrid vieron la tarjeta roja durante el partido. El primero fue Fran García, que vio dos tarjetas en dos minutos, en el 64 y 65, por dos entradas fuera de lugar debido a la frustración del lateral. Una decisión que no discutió ni el jugador ni el entrenador blanco, que le recriminó al futbolista su acción. García no podrá estar en el próximo partido del Real Madrid por esta expulsión. Después en el final del partido Álvaro Carreras se acercó al colegiado y le dijo, según ha puesto en el acta: "Eres malísimo". Por lo que vio la tarjeta roja y todo hace pensar que será sancionado con un mínimo de dos partidos, si no tres. También fue expulsado Endrick, que saltó desde el banquillo a protestar al colegiado por la expulsión de Carreras y que vio también la roja directa, por lo que también será sancionado".

Carvajal: "El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa"

Pero además de todo esto, el árbitro andaluz ha incluido en el acta que Dani Carvajal, que estaba vestido de calle en el túnel de vestuarios "se dirigió a mí con la siguiente frase: "El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa". No hay ningún insulto por parte del capitán madridista, pero pueden entender que hay una desconsideración del lateral con el árbitro. En cualquier caso no será un problema para los blancos porque el jugador está lesionado y aún tardará en estar disponible para Xabi Alonso. Por lo que la sanción que le pudiera provocar ese cruce de palabras lo cumplirá sin que le afecte.

Además, al final del partido Carlos Megía Dávila, delegado arbitral del Real Madrid y marido de Yolanda Parga, actual representante del CTA en la Real Federación Española de Fútbol fue al mediocampo del Bernabéu a recriminar al colegiado sus decisiones en una imagen que se pudo apreciar nítidamente en la retransmisión del encuentro.

Militao sufre una lesión muscular grave

Por último, Militao se retiró lesionado en el minuto 20. Con 0-0 el Celta metió una pelota a la espalda de la zaga local para Pablo Durán y el brasileño acudió al corte esprintando para detener un ataque. Y en medio de la carrera sufrió un pinchazo en su pierna izquierda que parece que es una rotura muscular severa. Se marchó aupado por los médicos, sin poder apoyar, y las sospechas hablan de que podría incluso afectar al tendón, lo que agravaría la lesión y aumentaría el plazo de baja del central brasileño, que era el más destacado de la zaga en esta primera parte de la temporada. Este lunes se le harán pruebas para tratar de conocer el alcance de la lesión.

