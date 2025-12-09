El Cáceres vuelve a intentar su primer victoria como local

El Cáceres Patrimonio recibe este miércoles (20.45, Multiusos) al Clavijo riojano con la misión de hacer mejor el ya de por sí convincente triunfo del pasado fin de semana en pista del Círculo Gijón (64-108). Dar continuidad al contundente éxito de Asturias será la clave para despegar definitivamente y ahuyentar las dudas sobre un proyecto, el verdinegro, aún por despegar. Todo ello, con una deuda pendiente: ganar como locales, lo que aún no se ha podido conseguir:los cuatro triunfos han sido lejos de la cancha local, algo sin precedentes en la historia de la entidad.

Será un duelo entre clubs de similar perfil entre dos oponentes que no han iniciado de la mejor manera la temporada, aunque últimamente han evolucionado en positivo sus prestaciones. Ambos están ubicados en la zona media de la tabla: los extremeños son ahora novenos (cuatro triunfos, cinco derrotas) y los riojanos décimos (tres y seis), con lo que hay ciertas urgencias en los dos.

No es la mejor coyuntura la de esta jornada entre semana, con la competencia del horario de la Liga de Campeones. Sin embargo, Jacinto Carbajal quiere que su equipo atraiga al público una vez contrastada la mejora en el espíritu grupal y el resultado convincente en lo que ha sido, ha dicho el propio entrenador, el «mejor partido de la temporada».

Semana corta

«Son semanas que se quedan siempre muy cortas», analizó Carbajal este martes en la previa. Se refería el entrenador al estrecho margen temporal entre el último encuentro y éste. «No hay tiempo ni para digerir ni las victorias ni las derrotas, en nuestro caso la victoria. Estamos contentos, pero eso se queda atrás ya y hay que estar pensando en este próximo partido», puntualizó. «A ver si ese buen trabajo que hicimos en Gijón nos da un poquito de extra de confianza que estamos necesitando en el Multiusos para ver si somos capaces de conseguir esa primera victoria en casa que se nos está resistiendo», concretó.

«Clavijo viene en un buen momento con su cambio de entrenador y buenos partidos. Hace dos semanas, con Valladolid, un equipo de arriba, casi se lleva el triunfo y este fin de semana gana al Córdoba. Tiene buenos jugadores, con buen róster, con gente muy veterana en la categoría y seguro que vienen a ponernos las cosas difíciles y dar continuidad a esas sensacaciones del sábado pasado», dijo también el técnico verdinegro.

Por su parte, el jugador local Juan Santos también analizó el duelo. «Venimos con buenas sensaciones después del último partido. Afrontamos la semana de doble jornada con un encuentro muy importante, ya que también es vital conseguir la primera victoria en casa». Todo ello, concretó el alero verdinegro, con un objetivo:«que enganchemos a la gente, a la afición», afirmó.

«Ganando es mucho más fácil», aseguró el canterano, quien agregó que el Cáceres «tiene muchas ganas» en este doble compromiso de esta semana.

Rival directo

«Es un rival directo y necesitamos ese sexto hombre que nos ayude a sacar ese partido». Así hizo un llamamiento Santos a la afición, a la que pidió confianza. «Nos tenemos que hacer muy fuertes aquí y la temporada es larga, por lo que nos vendría muy bien tener ese apoyo», incidió.

Mientras tanto, en el Clavijo están especialmente felices por su último triunfo, y no fue un éxito cualquiera. Derrotaron los riojanos al líder, el Córdoba, que aún no había perdido un solo partido hasta el pasado sábado. Y lo hicieron de manera concluyente, con un claro tanteo de 70-55.

Se da la circunstancia de que el Clavijo ha mejorado ostensiblemente en su rendimiento y resultados desde que fuera sustituido su técnico, el exjugador verdinegro Ricardo Uriz, y cogiera el mando el que fuera su segundo al inicio, Aitor Fantova. Y todo ello, en un duelo de dos marcas de prestigio.