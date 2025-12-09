"Nos estamos matando a entrenar este año en el Cacereño Femenino"

“Nos estamos matando a entrenar este año”. Lo dice Nerea Sánchez Herruzo, 'Nerea' (Sagrajas, Badajoz, 17 de junio de 1994). La futbolista del Cacereño, autora del tanto del triunfo ante el Betis del pasado fin de semana, desvela en esta entrevista que un problema de tiroides, ya subsanado, le ha mermado extraordinariamente en los dos últimos años. La jugadora verde expresa su convencimiento de que el equipo extremeño de Primera Federación Femenina "tiene plantilla para estar en mitad de tabla para arriba e incluso para entrar en 'playoff'", pero apela al trabajo para conquistar el éxito.

Ésta es su temporada número 12 en el Cacereño Femenino. ¿Se lo esperaba cuando llegó aquí con 18 años procedente del Comarca Llanos de Olivenza?

Nunca me he planteado cuál iba a ser mi futuro. Llegué aquí con las expectativas muy altas porque Ernesto (Sánchez) así mes las puso. Él confió en mí muchísimo desde el primer momento y creo que eso no ha cambiado desde el primer día. Ha seguido confiando en mí y eso es lo principal.

Estuvo dos años en la élite precisamente, muy jovencita. ¿Volverá en algún momento a militar en la máxima categoría?

No. Si no es con el Cacereño va a ser complicado. Además, me estoy preparando unas oposiciones de guardia civil y ahora eso es impensable.

Orgullo

¿Qué sintió el pasado sábado con su gol que le dio el triunfo al equipo ante el Betis?

Un orgullo y una satisfacción muy grande. Y es que he estado dos años casi sin jugar. No me he encontraba bien después de tener un problema de tiroides. Lo de empezar esta temporada bien para mí ha sido fundamental.

Nerea, en acción esta temporada. / Carlos Gil

Precisamente la pasada temporada no tuvo mucho protagonismo, pero en esta ha vuelto a ser titular. ¿Qué ha cambiado?

No he dejado en ningún momento de trabajar; al revés: incluso he trabajado hasta tres veces más para estar un poco más a la altura. Pero claro, cuando te entra algo así es que, por mucho que trabajes, era impensable. No me lo he imaginado en ningún momento que algo así pudiera afectar tantísimo al rendimiento deportivo. Ya me lo han regulado y estoy muchísimo mejor.

¿Este problema le hizo pensar en haberlo dejado?

Sí. Me encontraba fatal. Al final me lo he planteado, pero en realidad no lo he querido dejar nunca. Mi forma de ser es así y no me ha permitido dejarlo. He estado trabajando tres veces más. Eso no lo ha sabido nadie.

¿Dónde debe situarse el objetivo del Cacereño Femenino este año?

Desde el principio nos marcamos el no descender porque esta categoría cada vez está sumando equipos muchísimo mejores, metiendo muchísimo más dinero y eso se nota a la hora de competir. Nosotros somos un equipo humilde. De ahí para arriba. Creo que tenemos equipo para estar de mitad de tabla para arriba e incluso de jugar el ‘playoff’.

Infortunio

¿Qué está pasando para que el equipo no haya arrancado todo lo bien que se esperaba?

Tampoco estamos teniendo suerte. No voy a entrar en tema arbitral, pero el equipo está trabajando super bien. Yo estoy muy contenta con mis compañeras.

¿Qué piensa sobre la evolución del fútbol femenino a nivel social? ¿En qué ha cambiado desde que empezó?

Ha cambiado mucho, sí. Al final los medios de comunicación están apostando mucho más por dar todo lo del fútbol y retransmitirlo. También se hace un seguimiento de noticias y sobre jugadoras y eso llega a muchísima gente. Por eso llega a muchísima gente más y llega más rápido.

¿Sigue habiendo machismo?

Sí. Quizá menos que cuando empecé, pero sigue habiendo aún. De todas formas, hay muchísimos hombres a los que les gusta más el fútbol femenino que el masculino. Nos dicen que somos más guerreras, que no nos tiramos por una falta y que vamos a tope.

¿Qué diferencia hay de este vestuario con respecto a los anteriores?

El del año pasado creo que va a ser irrepetible. Eso no va a volver a darse: es complicado que todas estemos tan conectadas, como si fuéramos hermanas. El de este año es muy bueno también: las niñas son espectaculares y están todas a piñón, no falta nadie a gimnasio, pendientes de todas…, pero es verdad que no hay esa unión tan fuerte porque es imposible. Todas vamos en la misma sintonía.

Exigencia del banquillo

Este año, el entrenador, Ernesto Sánchez, se está enfadando más que otros años…

Es verdad, sí, y es porque no estamos obteniendo resultados como los del año pasado, pero en cuanto a trabajo… Los GPS lo dicen: nos estamos matando a entrenar. Estamos corriendo en los entrenamientos una media de 6 o 7 kilómetros.

¿Hasta cuándo va a alargar su carrera?

Hasta que pueda, hasta que no me encuentre ya bien. Todavía me quedan un par de añitos más. Espero aprobar las oposiciones de la Guardia Civil cuanto antes. Estoy deseando. Ese es el principal objetivo. Siempre me ha gustado. Tenemos poco tiempo: por la mañana gimnasio, después entrenamiento a las cuatro, después estoy muerta, pero tengo que seguir viendo clases. Es complicado y no le puedo dar el tiempo que necesita una oposición, pero estoy bastante bien. Este año me he quedado cerca, a 20 preguntas. He aprobado todos los exámenes, menos el de Conocimiento.