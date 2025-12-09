Moeve Fútbol Zone 1x04 - Entrevista a Piqué: Los riesgos de Flick, Araujo, Andorra...

La cuarta entrega de Moeve Fútbol Zone volvió este lunes con la mesa llena de temas, entrevista exclusiva a Gerard Piqué y la sensación de que el fútbol español entra en semanas donde cada detalle pesa.

Christian Blasco abrió el programa con su editorial habitual, un arranque que sirve para situar al espectador en un fin de semana donde las tres grandes competiciones del país dejaron historias por contar.

El repaso informativo corrió a cargo de Xavi Espinosa, que llevó el ritmo de la sección de Actualidad y titulares. Cinco minutos intensos para ordenar clasificación, resultados y lo que se viene en el calendario inmediato, tanto en LaLiga EA Sports como en LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve. Entre inercias cambiantes y marcadores inesperados, quedó claro que la competición no da tregua.

El bloque central tuvo una tertulia de nivel. Albert Blaya y Jaume Naveira se sentaron frente a Blasco para desmenuzar la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El debate giró en torno a decisiones tácticas, momentos de forma y claves competitivas que empiezan a perfilar el mapa de la temporada. Una conversación con ritmo y sin rodeos, de las que permiten entender mejor por qué algunos equipos crecen y otros se atascan.

Después llegó la Conexión Moeve, esta vez mirando hacia Castellón. Ismael Mateu, periodista de El Periódico Mediterráneo, explicó desde dentro las situaciones deportivas de dos equipos que vienen pidiendo atención: un Villarreal obligado a reaccionar y un CD Castellón que vive una Hypermotion cada vez más exigente. Un análisis directo, de proximidad, que aportó la perspectiva que solo da quien convive a diario con ambos clubes.

El programa cambió de órbita con la llegada de Maria Tikas, encargada de repasar la jornada 13 de la Liga F Moeve. Actuaciones destacadas, nombres propios que emergen y una competición donde la juventud vuelve a reclamar protagonismo. Un vistazo necesario a cómo se mueve el fútbol femenino en estas semanas clave.

En Fútbol para todos, Jaume Marcet puso sobre la mesa una realidad distinta: el torneo de promesas FC Futures. Un espacio que funciona casi como ventana al mañana del fútbol nacional. Marcet repasó las jóvenes figuras que pasaron por el torneo y que, quién sabe, quizá dentro de unos años asomen en competiciones profesionales.

Antes de cerrar, Joaco Soneira tomó el relevo con su sección de Redes sociales. Un vídeo de opinión grabado a pie de calle, la voz espontánea del aficionado, y la ya habitual selección de imágenes de la jornada: las fotos que condensan, en un gesto, el espíritu del fin de semana.

Con un menú variado y una mirada que busca ir más allá del titular, Moeve Fútbol Zone afrontó su última entrega con la misma premisa de siempre: contar el fútbol español desde dentro, con voces que lo viven de verdad.